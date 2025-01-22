АВТОВАЗ показал гоночный седан Lada Iskra

Модельную линейку российской марки Lada в этом году пополнит новинка, которая займет нишу между Granta и Vesta. Напомним, ещё в 2022 году стало известно о работе компании над новым семейством марки Lada сегмента B. При этом изначально предполагалось, что оно сменит актуальные седаны, лифтбеки и универсалы Granta, но позже в АВТОВАЗе решили, что нынешние «бюджетники» задержатся на рынке как минимум до 2027 года, а затем их могут отправить в отставку, но зависеть это будет от ситуации на рынке.

На фото: седан Lada Iskra

Презентация Lada Iskra прошла в начале июня прошлого года, правда, тогда АВТОВАЗ показал только седан. Известно, что в семейство войдут ещё стандартный универсал и «приподнятый» вариант с прибавкой Cross к названию. В конце прошлого года глава компании Максим Соколов рассказал о том, что Lada Iskra выпускается в тестовом режиме, а до серийного производства она доберётся позже, в первой половине 2025 года.

Теперь Iskra дождалась ещё одного дебюта: речь идёт о гоночной версии, ставшей новым проектом заводской команды Lada Sport ROSNEFT. Этот спортивный седан представляет собой прототип, подготовленный для участия в ледовых гонках. Кстати, «живой» дебют гоночной четырёхдверки состоится в ближайшую субботу, 25 января, в рамках 27-й Гонки Чемпионов. Соревнование пройдёт в Самарской области, для него используется комплекс испытательных автодорог АВТОВАЗа.

Как рассказали в пресс-службе компании, кузов подготовленных для гонок машин Lada Iskra облегчили и оснастили вварным каркасом безопасности. Помимо этого, подвеска получила специальные амортизаторы и более жёсткие пружины, при этом в опорах амортизаторов и рычагах подвески используются сферические шарниры вместо сайлентблоков. Также разработчики усилили точки крепления узлов.

У гоночных Lada Iskra передние тормоза оставили штатные (какие получит серийная Искра), а задние – от Vesta, ещё их снабдили гидравлическим ручным тормозом и системой регулировки тормозных усилий. Помимо этого, на рулевой колонке спортивного прототипа имеется «многофункциональная панель управления электроникой».

На фото: гоночная Lada Iskra

Гоночный вариант Lada Iskra оснащается двигателем объёмом 1,8 литра, в компании пояснили, что он подрос с 1,6 литра из-за оригинального коленвала, который увеличил ход поршня. Создатели усилили коленвал и шатуны, модернизировали системы впуска и выпуска, а также контроллер двигателя. Результатом стало повышение максимальной мощности до 173 л.с., а крутящего момента – до 200 Нм (150 Нм достигаются на 2500 оборотах в минуту). В трансмиссии – секвентальный механизм переключения передач и самоблокирующийся межколёсный дифференциал.

Напомним, в моторную гамму «штатной» Lada Iskra включат несколько вариантов «начинки». Под капотом базового варианта окажется 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, который комплектуется только с пятиступенчатой механической коробкой передач. Версиям подороже предложат 106-сильный мотор того же объёма, работающий в паре либо с 6МКП, либо с автоматом. Цены будущей новинки станут известны позже.