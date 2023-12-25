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АВТОВАЗ в следующем году выпустит меньше машин, чем планировалось

25.12.2023 190 0 0

О планах российского производителя и ситуации на местном автомобильном рынке рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Российская марка Lada по-прежнему остаётся самой востребованной в РФ, однако существенно нарастить долю бренду пока так и не удалось: «китайцы» ощутимо укрепили свои позиции за последние пару лет. В АВТОВАЗе предполагали, что доля Lada на рынке в текущем году вырастет до 40%, однако по итогам января-ноября 2023-го показатель составил 31,2% (отметим, в прошлом году на долю Лад пришлось 27,2%).

В текущем году российский производитель намеревался выпустить около 400 тыс. машин. С производством возникли проблемы из-за того, что компания попала под санкции США, в итоге объём выпуска пришлось скорректировать примерно на 10%. Как оказалось, план на 2024 год тоже пришлось скорректировать. Так, ранее предполагалось, что с конвейера заводов АВТОВАЗа сойдёт порядка 550 тыс. единиц, а объём производства вырастет на треть. В компании отметили, что машины отправятся в службы такси и каршеринга.

Теперь план изменился: по словам главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который дал интервью «РИА Новостям», теперь в АВТОВАЗе рассчитывают, что объём выпуска машин на заводах в 2024 году удастся увеличить на четверть. Он отметил, что предполагаемый объём выпуска составляет на данный момент около 500 тыс. автомобилей Lada.

Напомним, на сегодняшний день за АВТОВАЗом числится три производственные площадки, расположенные в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan). На первом заводе из перечисленных налажен выпуск семейств Lada Granta и Vesta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend. В следующем году будет возобновлено производство универсалов и фургонов Largus (его перенесли на ижевское предприятие). На петербургской площадке летом стартовал выпуск Lada X-Cross 5, которые являются бейдж-инжиниринговыми «китайцами» FAW Bestune T77 (продажи до сих пор не стартовали).

Ещё в ходе интервью министр промышленности и торговли РФ рассказал об условиях для снижения цен на российские автомобили. По его словам, для этого необходимо снижение ключевой ставки и уменьшение расходов на логистику. Денис Мантуров отметил, что сейчас транспортировка одного автомобиля Lada Vesta обходится в 40 тыс. рублей, тогда как маржинальность для АВТОВАЗа по этой модели равна 50 тыс. рублей.

Он пояснил, что в настоящее время компании имеют большой объём кредиторской задолженности, поэтому следствием роста ключевой ставки становится подорожание автомобилей. «С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — добавил глава Минпромторга.

Согласно его подсчётам, в 2023 году АВТОВАЗ увеличил цены на автомобили марки Lada на 11%. Судя по прайс-листу на официальном сайте бренда, стартовая рекомендованная розничная цена базового седана Granta составляет 699 900 рублей, за самую доступную четырёхдверную Vesta просят не менее 1 239 900 рублей, стоимость классического внедорожника Niva Legend составляет 829 900 рублей, а вариант Niva Travel обойдётся не менее чем в 1 198 900 рублей.

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