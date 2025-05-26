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  • Bestune Yueyi 07, брат доступного в России Bestune T90, предложен сразу со скидками

Bestune Yueyi 07, брат доступного в России Bestune T90, предложен сразу со скидками

26.05.2025 108 0 0

Линейку Yueyi марки Bestune пополнил старший кроссовер с индексом 07. Модель предложена в виде подзаряжаемого гибрида с двумя вариантами батареи на выбор.

В Китае сегодня дан старт продажам второй модели электрифицированной линейки Yueyi («юэи») бренда Bestune, который принадлежит концерну FAW. К компактному электрическому паркетнику Yueyi 03 присоединился более крупный кроссовер Yueyi 07. Причем россиянам «семерка» тоже так или иначе знакома, ведь, по сути, она представляет собой подзаряжаемую гибридную версию чисто бензинового Bestune T90.

Гибридный Bestune Yueyi 07
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Гибридный Bestune Yueyi 07
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От «традиционного» паркетника модель Yueyi 07 отличилась не только начинкой, но и дизайном экстерьера. Так, гибрид имеет оригинальные бамперы и гладкий «нос». Кроссовер сохранил расположенные сверху раздельные диодные секции ходовых огней, однако фары заменили. Длина Bestune Yueyi 07 равна 4745 мм, что на 27 мм больше, чем у бензинового T90. Остальные габариты совпадают: ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм.

Гибридный Bestune Yueyi 07

Внутри Yueyi 07 в целом повторил брата. Тут аналогичные передняя панель, 8-дюймовый экран приборки и вертикальный планшет мультимедиа диагональю 12,6 дюйма. Впрочем, собственная фишка в салоне «семерки» все же имеется: управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок, тогда как на центральном тоннеле бензинового Bestune T90 расположен привычный селектор коробки.

Гибридный Bestune Yueyi 07
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Гибридный Bestune Yueyi 07
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Как и чисто бензиновый кроссовер, гибрид бывает только с передним приводом. Силовая установка Bestune Yueyi 07 включает бензиновую турбочетверку 1.5 (150 л.с.) и 228-сильный электромотор. Сейчас модель доступна в четырех комплектациях. Две из них имеет батарею емкостью 21,2 кВт*ч, у остальных двух – аккумулятор на 30,9 кВт*ч. Запас хода в электрическом режиме – 150 и 210 км соответственно (по циклу CLTC). Суммарная дальнобойность от версии не зависит – 1500 км. заявлено, что паркетник с младшей батареей наберет первую «сотню» за 6,9 секунды, с топовой – за 7,1 секунды.

Гибридный Bestune Yueyi 07
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Гибридный Bestune Yueyi 07
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Гибридный Bestune Yueyi 07
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В списке оборудования самого дешевого Bestune Yueyi 07 значатся: 18-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются панорамный люк в крыше, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора (опция для базовой версии). Следующее исполнение – это еще 19-дюймовые диски. Топовый Yueyi 07 имеет подогрев руля, вентиляцию передних кресел, подогрев сидений второго ряда, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату предусмотрен проекционный дисплей.

Гибридный Bestune Yueyi 07

Гибрид с младшей батареей оценили в 99 800 – 119 900 юаней (около 1,1 млн – 1,3 млн рублей по текущему курсу), кроссовер с топовым аккумулятором обойдется в 129 900 – 139 900 юаней (1,4 млн – 1,5 млн рублей). При этом первые покупатели Bestune Yueyi 07 смогут сэкономить 10 000 юаней (111 000 рублей) – правда, базовая комплектация в акции не участвует.

Чуть позже линейку Yueyi снова расширят – к старту продаж готовится не то седан, не то лифтбек с индексом 08. А впоследствии бренд Bestune планирует вывести на рынок еще как минимум три электрифицированные модели Yueyi.

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