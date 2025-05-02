FAW готовится вывести на рынок стильную легковушку Bestune Yueyi 08

Не то лифтбек, не то седан Yueyi 08 будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. В продажу модель, вероятно, поступит до конца текущего года.

Yueyi («юэи») – это новая линейка принадлежащего концерну FAW бренда Bestune, которая была создана специально для электрифицированных машин. Первенцем стал компактный электрический паркетник Yueyi 03, он вышел на китайский рынок в марте текущего года. Совсем скоро там стартуют продажи более крупного кроссовера Yueyi 07, то есть гибридной версии доступного и в России чисто бензинового Bestune T90. Ну а в рамках нынешнего Шанхайского автосалона показали третью модель – легковушку Yueyi 08. Сам производитель называет этот автомобиль седаном, хотя не удивимся, если «восьмерка» окажется лифтбеком. Причем не исключено, что модель Yueyi 08 тоже опосредованно знакома россиянам: возможно, это родственник «традиционного» лифтбека Bestune B70.

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Как бы то ни было, у машин серии Yueyi оригинальный дизайн. Фишка «восьмерки» — мудреная головная оптика. Сверху расположены ходовые огни со скошенными диодными секциями, под ними идут компактные блоки основных фар, к которым вдобавок «пристыкованы» светящиеся же вертикальные полоски. Кроме того, Yueyi 08 имеет гладкий «нос». В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как внутри бензинового Bestune B70 установлено табло.

Размеры Bestune Yueyi 08 пока не раскрыты. Длина нашего рестайлингового Bestune B70 равна 4855 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. Объем багажника бензинового лифтбека составляет 440 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 930 литров.

Заявлено, что Yueyi 08 предложат с гибридной или полностью электрической установкой. Но подробностей о технике еще нет. К примеру, электрокросс Bestune Yueyi 03 доступен с единственным 166-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 48,35 или 61,47 кВт*ч. А в состав установки гибридного паркетника Bestune Yueyi 07 входит атмосферник 1.5.

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Полноценную презентацию Bestune Yueyi 08 проведут чуть позже. Предполагается, что на домашний рынок новинка выйдет до конца текущего года. В ближайших планах бренда Bestune также еще минимум три модели линейки Yueyi, но о них информации пока нет. Вероятно, впоследствии автомобили нового семейства отправят на экспорт.