Бюджетный кроссовер Geely обновили и повысили – у нас его уже продают

В обширной гамме Geely появилось новое семейство – HaoYue. Напомним, прежде под таким названием в Китае продавали лишь крупный семиместный кроссовер (на экспортных рынках он зовется Okavango). А теперь к трехрядному SUV присоединился младший паркетник – HaoYue Pro. И лишь имя и роднит эти модели. Дело в том, что в HaoYue Pro превратился переживший очередной рестайлинг старожил марки – бюджетный Vision X6 Pro (кросс в строю с 2012 года, изначально он был частью линейки Emgrand, у нас его продавали как Emgrand X7). Самое же интересное то, что до России такой паркетник добрался еще в прошлом году, вот только у нас он представлен под брендом Livan: его полное имя звучит как Livan X6 Pro (марка создана на руинах компании Lifan, сегодня она входит в холдинг Geely).

Geely Vision X6 Pro, Geely HaoYue Pro и Livan X6 Pro

Внешне Geely HaoYue Pro практически дословно повторил паркетник для РФ, разница лишь в эмблемах и шильдиках, ну и еще у модели Джили спереди больше хромированных «штрихов». Если же сравнивать с прежним Vision X6 Pro, то другими стали радиаторная решетка и передний бампер, плюс кроссовер получил 18-дюймовые диски нового дизайна. Колесную базу HaoYue Pro растянули на 5 мм до 2666 мм, остальные габариты не изменились: длина – 4518 мм, ширина – 1834 мм, высота – 1715 мм. При этом российский Livan X6 Pro крупнее братьев: 4535/1845/1725 мм, расстояние между осями – 2683 мм.



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Салон у HaoYue Pro почти такой же, как у модели, предназначенной для РФ. Отличия от Geely Vision X6 Pro – новые передняя панель и рулевое колесо, вдобавок кроссоверу досталось табло, то есть объединенные цифровая приборка и тачскрин мультимедийной системы (у дореформенного SUV отдельный планшет мультимедиа). А вот небольшой экранчик для переднего пассажира остался прерогативой Livan X6 Pro. Китайцам преобразившийся кроссовер доступен лишь в двух комплектациях, в базе, помимо табло, еще есть обогрев наружных зеркал, пара подушек безопасности, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и люк в крыше. Версия подороже имеет подогрев передних сидений и боковые «эйрбэги».



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Как и кросс Livan в России, в КНР паркетник Geely предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5, однако у мотора HaoYue Pro один вариант мощности – 181 л.с. (в РФ – 147 или 174 л.с.). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер Geely Vision X6 Pro оснащается турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с., этой модели положены шестиступенчатые механика или автомат. Привод в любом случае только передний.



Geely HaoYue Pro обойдется в 86 900 – 89 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 080 000 – 1 118 000 рублей по текущему курсу. Geely Vision X6 Pro с продаж пока не снимают, такой кросс стоит от 75 900 юаней (943 000 рублей).

