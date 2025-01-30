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Бюджетный кроссовер Hyundai Venue готовится сменить поколение

30.01.2025 44 0 0

В новом поколении паркетник Hyundai получит еще более брутальный облик. Предполагается, что на своем главном рынке модель будет доступна с прежней техникой.

Маленький недорогой кроссовер Hyundai Venue в строю с 2019 года, полноценный рестайлинг провели в 2022-м. Модель присутствует во многих странах – даже в США, хотя там-то до сих пор представлен дореформенный компакт. Но главным рынком для Venue является Индия, где продают машины локального производства (выпуск паркетника налажен и в других странах). Так вот недавно на индийских дорогах застукали замаскированный тестовый образец модели второго поколения. Как сообщает местное издание Autocar India, премьеру новый Hyundai Venue справит ориентировочно «к октябрю» текущего года.

Актуальный кроссовер Hyundai Venue для индийского рынка
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Актуальный кроссовер Hyundai Venue для индийского рынка
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Актуальный кроссовер Hyundai Venue для индийского рынка
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Судя по шпионским фото, у паркетника следующей генерации будет еще более внушительный дизайн – внешность оформят в стиле Hyundai Creta после второго рестайлинга и ее семиместной версии (в Индии удлиненный кроссовер считается отдельной моделью с именем Alcazar, в других странах это Creta Grand или Grand Creta). Так, Hyundai Venue получит похожую радиаторную решетку. Младший кроссовер сохранит двухъярусную головную оптику, но блоки ходовых огней и сами фары примут более строгие очертания. В салоне же вместо отдельных приборки и планшета мультимедиа могут установить единое табло.

Интерьер нынешнего Hyundai Venue для индийского рынка

В Индии длина нового Venue, скорее всего, все так же не превысит четырех метров (показатель актуальной модели – 3995 мм; предназначенный для других стран паркетник чуть крупнее), ведь таким машинам там положены существенные налоговые льготы. Колесная база нынешнего индийского паркетника составляет 2500 мм.

Autocar India считает, что Hyundai Venue предложат с техникой предшественника. В Индии в гамму паркетника входят бензиновые атмосферник 1.2 MPI (83 л.с.) и турботройка 1.0 T-GDI (120 л.с.), плюс дизель 1.5 CRDi (116 л.с.). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой, 1.0 T-GDI работает в паре с 6МТ или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дизель комплектуется 6МТ. Привод в любом случае только передний.

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