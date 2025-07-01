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Бюджетный кроссовер Skoda Kushaq появился в продаже ещё на одном рынке

01.07.2025 198 0 0

Компактный паркетник чешской марки теперь можно купить во Вьетнаме: местное производство этой модели стартовало в конце марта 2025 года.

Марка Skoda, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, представила небольшой кроссовер Kushaq в 2021 году в Индии. Изначально он предполагался именно для этого рынка, здесь же компания и наладила производство машин. Позже этот SUV (в леворульном исполнении) отправили на экспорт в страны Ближнего Востока. В 2022-м в Skoda рассказали о планах организовать сборку паркетника во Вьетнаме, местным производственным партнёром стала компания Thanh Cong Group.

На фото: кроссовер Skoda Kushaq для вьетнамского рынка

Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство Skoda Kushaq на заводе во Вьетнаме стартовало в конце марта текущего года. Выпуск паркетников ведётся методом CKD, машинокомплекты поступают с индийского предприятия Шкоды. Позже по этому же принципу здесь будет налажена серийная сборка седанов Skoda Slavia (модель тоже дебютировала в Индии в 2021-м).

Теперь Skoda Kushaq появился в продаже на вьетнамском рынке. Модель представлена в двух комплектациях – Ambition и Style. Рекомендованная розничная цена стартового исполнения паркетника здесь составляет 599 млн вьетнамских донгов (эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу). За вариант побогаче здесь просят 649 млн донгов (около 1,95 млн рублей).

В Skoda рассказали о том, что модель была подготовлена для эксплуатации во Вьетнаме: до начала серийного производства прототипы Kushaq были отправлены на тесты, в ходе которых машины проехали свыше 330 тыс. км по местным дорогам. Кроме того, они их подвергли различным климатическим испытаниям, в том числе при высокой влажности и температурах от –10 до +42°C.

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Напомним, в основе бюджетного паркетника Skoda Kushaq лежит платформа MQB-A0-IN, которая представляет собой упрощённую версию «тележки» MQB. Модель оснащается только одним «младшим» двигателем: речь идёт о 1,0-литровой бензиновой турботройке TSI, отдача которой составляет 115 л.с., максимальный крутящий момент – 178 Нм. В комплект ей на этом рынке предлагается безальтернативный шестиступенчатый автомат. Стоит отметить, что в Индии этот мотор может также работать в паре с шестискоростной механикой. Помимо этого, здесь SUV ещё можно купить со 150-сильной турбочетвёркой TSI объёмом 1,5 литра (6МКП или 7DSG).

На фото: салон кроссовера Skoda Kushaq (версии для вьетнамского рынка)

Спереди у Kushaq подвеска типа Макферсон, сзади – торсионная балка. Привод – только передний. Габаритная длина кроссовера составляет 4225 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а расстояние между осями равно 2651 мм. Дорожный просвет составляет 188 мм. Модель снабдили 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, светодиодной оптикой, противотуманками, функцией автоматического складывания наружных зеркал.

В салоне есть кондиционер, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10 дюймов, акустика с шестью динамиками и отсек для хранения с функцией охлаждения. Модели также положены задняя камера, круиз-контроль, различные водительские помощники и шесть подушек безопасности. Для версии подороже предусмотрены люк на крыше, хромированный декор, вентиляция передних кресел, устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

В актуальную линейку Skoda во Вьетнаме входят кроссоверы Karoq и Kodiaq, которые импортируются из Европы. Напомним, на старосветском рынке у Kodiaq есть «заряженная» версия с прибавкой RS к названию. Актуальный «горячий» SUV дебютировал осенью 2024-го, он оснащается 265-сильным мотором TSI Evo объёмом 2,0 литра.

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