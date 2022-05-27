BMW готовит новое купе M2: модель засветили в видеотизере

История подразделения BMW M стартовала полвека назад, в конце мая 1972 года. По первому времени оно исполняло роль заводской спортивной команды и называлось BMW Motorsport. Затем, в 1993-ем, наименование сократили до используемого и сейчас «BMW M». На сегодняшний день сотрудники подразделения занимаются разработкой и выпуском «заряженных» автомобилей баварского бренда.



В компании решили приурочить к юбилею презентацию сразу нескольких «М-новинок»: в список уже вошли купе BMW M4 CSL, а также седан M3 и «двухдверка» M4 в версии M 50 Jahre Edition. В скором времени марка презентует спортивный универсал BMW M3 Touring, большой гибридный кроссовер BMW XM, а также купе M2 нового поколения. Чтобы подогреть интерес к «двухдверке», компания опубликовала видеотизер, правда, в подробности об автомобиле баварцы не вдавались.



Ролик нельзя назвать особенно информативным: будущей новинки в нём очень мало, есть лишь несколько затемнённых кадров, на которых засветилось «горячее» купе. Мельком показан интерьер, но в основном видео всё же больше фокусируется на актёрах. Отметим, ранее прототип нового BMW M2 попадался фотошпионам в ходе дорожных испытаний, однако его экстерьер был скрыт с помощью маскировки, так что большинство деталей внешности разглядеть пока так и не удалось.



На фото: актуальное купе BMW M2

Ожидается, что в салоне купе следующей генерации будет большой изогнутый дисплей, который объединит в себе и виртуальную приборную панель, и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Такое решение позаимствовано у других новых моделей бренда, в том числе у электрокара BMW i4 и у совсем недавно рассекреченных обновлённых седана и универсала 3 series.



Согласно предварительной информации, новое купе M2 может получить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW S58 с двойным турбонаддувом, которым оснащаются актуальные седан M3 и «двухдверка» M4. У них отдача составляет 480 и 510 л.с., а какая мощность будет у новинки, пока не ясно. По неподтверждённым данным, этот показатель может составить около 455 л.с.



На фото: салон актуального купе BMW M2

Премьера новинки состоится уже скоро, вероятно, в течение ближайших нескольких месяцев. Компания намерена начать производство купе M2 нового поколения до конца текущего года. Ранее стало известно, что выпуск «двухдверки» наладят только на одном заводе – речь идёт о площадке в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что у купе BMW M2 может появиться полностью электрическая версия. При этом подробностей о технике не приводилось, говорилось лишь, что совокупная мощность силовой установки такой «двухдверки» окажется равна примерно 1360 л.с. (1000 кВт). Также источники отмечали, что на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такой «электричке» понадобится около 2,0-2,5 секунды.

