Новинки ×

BMW готовит новое купе M2: модель засветили в видеотизере

27.05.2022 37 0 0

Презентация модели пройдёт уже скоро, в компании планируют наладить производство спорткара в текущем году.

 

История подразделения BMW M стартовала полвека назад, в конце мая 1972 года. По первому времени оно исполняло роль заводской спортивной команды и называлось BMW Motorsport. Затем, в 1993-ем, наименование сократили до используемого и сейчас «BMW M». На сегодняшний день сотрудники подразделения занимаются разработкой и выпуском «заряженных» автомобилей баварского бренда.

В компании решили приурочить к юбилею презентацию сразу нескольких «М-новинок»: в список уже вошли купе BMW M4 CSL, а также седан M3 и «двухдверка» M4 в версии M 50 Jahre Edition. В скором времени марка презентует спортивный универсал BMW M3 Touring, большой гибридный кроссовер BMW XM, а также купе M2 нового поколения. Чтобы подогреть интерес к «двухдверке», компания опубликовала видеотизер, правда, в подробности об автомобиле баварцы не вдавались.

Ролик нельзя назвать особенно информативным: будущей новинки в нём очень мало, есть лишь несколько затемнённых кадров, на которых засветилось «горячее» купе. Мельком показан интерьер, но в основном видео всё же больше фокусируется на актёрах. Отметим, ранее прототип нового BMW M2 попадался фотошпионам в ходе дорожных испытаний, однако его экстерьер был скрыт с помощью маскировки, так что большинство деталей внешности разглядеть пока так и не удалось.

На фото: актуальное купе BMW M2

Ожидается, что в салоне купе следующей генерации будет большой изогнутый дисплей, который объединит в себе и виртуальную приборную панель, и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Такое решение позаимствовано у других новых моделей бренда, в том числе у электрокара BMW i4 и у совсем недавно рассекреченных обновлённых седана и универсала 3 series.

Согласно предварительной информации, новое купе M2 может получить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW S58 с двойным турбонаддувом, которым оснащаются актуальные седан M3 и «двухдверка» M4. У них отдача составляет 480 и 510 л.с., а какая мощность будет у новинки, пока не ясно. По неподтверждённым данным, этот показатель может составить около 455 л.с.

На фото: салон актуального купе BMW M2

Премьера новинки состоится уже скоро, вероятно, в течение ближайших нескольких месяцев. Компания намерена начать производство купе M2 нового поколения до конца текущего года. Ранее стало известно, что выпуск «двухдверки» наладят только на одном заводе – речь идёт о площадке в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что у купе BMW M2 может появиться полностью электрическая версия. При этом подробностей о технике не приводилось, говорилось лишь, что совокупная мощность силовой установки такой «двухдверки» окажется равна примерно 1360 л.с. (1000 кВт). Также источники отмечали, что на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такой «электричке» понадобится около 2,0-2,5 секунды.

купе авторынок новинки BMW BMW M2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бензин Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение е... 647 0 1 27.05.2022
Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III с пробегом: золотые рычаги, подвох с механикой и турбо надежнее атмосферников В первой части материала мы рассказывали о том, в каких неожиданных местах можно обнаружить ржавчину на пятнадцатилетней А4, почему отменно сохранившийся салон – не повод уверовать в небол... 1426 2 1 25.05.2022
Статьи / Авто недели Меньше мощность – меньше риск: стоит ли покупать Subaru Impreza III за 700 тысяч рублей Переход от второго поколения Subaru Impreza к третьему был довольно болезненным для фанатов: машина стала менее изящной и более массивной, да еще и безрамочные двери пали жертвой практицизма... 2056 2 2 24.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24872 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17689 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10891 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings