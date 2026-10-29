Полноразмерный кроссовер Х7 был впервые представлен в виде концепта X7 iPerformance на Международном автосалоне во Франкфурте в 2017 году, серийную же версию показали осенью 2018 года. Весной 2022 года паркетник получил рестайлинг, в ходе которого была заметно переработана внешность автомобиля. Теперь на очереди полностью новое поколение, и прототипы постепенно сбрасывают маскировку, позволяя рассмотреть всё больше деталей.

Нынешний BMW X7 1 / 3 Нынешний BMW X7 2 / 3 Нынешний BMW X7 3 / 3

Х7 сохранит «двухэтажные» фары, которые являются одним из самых спорных элементов внешности нынешней модели. При этом их форма станет более строгой, а в целом передняя часть будет больше похожа на обновлённый седан 7 серии. Уже видны очертания переднего бампера, который получит широкий трапециевидный воздухозаборник в нижней части. Боковины сделаны в стилистике нового Х5: здесь такие же выштамповки над колёсными арками, схожее оформление нижней части дверей, аналогичные дверные ручки на подоконнике и отсутствие молдинга вдоль этой самой подоконной линии. Кроссовер второго поколения сохранит своего рода изгиб Хофмайстера на задних стойках, при этом форма окон заметно изменится. Сзади можно ожидать схожие с тем же седаном 7 серии фонари с двумя горизонтальными полосками габаритных огней, ниша номерного знака расположится в бампере. Изображённый на рендерах кроссовер имеет четыре круглых патрубка выхлопной системы, что станет прерогативой топовой бензиновой версии M60 xDrive.

Рендер нового BMW X7

Главным техническим изменением Х7 второго поколения можно считать возможность выбора между традиционными и полностью электрическими версиями, как и у младшего Х5. Силовые установки у них наверняка будут максимально схожими, в этом случае топовый электрический iX7 60 xDrive получит двухмоторную установку, совокупная отдача которой равна 578 л.с., а крутящий момент – 805 Нм. Максимальная заявленная дальнобойность Х5 с этой установкой на одной зарядке – до 845 км, у Х7 она наверняка будет чуть ниже из-за большей массы. Самый мощный бензиновый вариант M60 xDrive может стать гибридным по аналогии с новым Х5, а его мощность составит 612 л.с. (800 Нм). Для сравнения, нынешний X7 M60i xDrive оснащается 530-сильным битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 750 Нм.

Рендер нового BMW X7

Премьера нового BMW X7 может состояться в следующем году, тогда же начнётся и производство модели в США. Напомним, месяц назад дебютировало новое поколение BMW 3 серии.