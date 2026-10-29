Полноразмерный кроссовер Х7 был впервые представлен в виде концепта X7 iPerformance на Международном автосалоне во Франкфурте в 2017 году, серийную же версию показали осенью 2018 года. Весной 2022 года паркетник получил рестайлинг, в ходе которого была заметно переработана внешность автомобиля. Теперь на очереди полностью новое поколение, и прототипы постепенно сбрасывают маскировку, позволяя рассмотреть всё больше деталей.
Х7 сохранит «двухэтажные» фары, которые являются одним из самых спорных элементов внешности нынешней модели. При этом их форма станет более строгой, а в целом передняя часть будет больше похожа на обновлённый седан 7 серии. Уже видны очертания переднего бампера, который получит широкий трапециевидный воздухозаборник в нижней части. Боковины сделаны в стилистике нового Х5: здесь такие же выштамповки над колёсными арками, схожее оформление нижней части дверей, аналогичные дверные ручки на подоконнике и отсутствие молдинга вдоль этой самой подоконной линии. Кроссовер второго поколения сохранит своего рода изгиб Хофмайстера на задних стойках, при этом форма окон заметно изменится. Сзади можно ожидать схожие с тем же седаном 7 серии фонари с двумя горизонтальными полосками габаритных огней, ниша номерного знака расположится в бампере. Изображённый на рендерах кроссовер имеет четыре круглых патрубка выхлопной системы, что станет прерогативой топовой бензиновой версии M60 xDrive.
Главным техническим изменением Х7 второго поколения можно считать возможность выбора между традиционными и полностью электрическими версиями, как и у младшего Х5. Силовые установки у них наверняка будут максимально схожими, в этом случае топовый электрический iX7 60 xDrive получит двухмоторную установку, совокупная отдача которой равна 578 л.с., а крутящий момент – 805 Нм. Максимальная заявленная дальнобойность Х5 с этой установкой на одной зарядке – до 845 км, у Х7 она наверняка будет чуть ниже из-за большей массы. Самый мощный бензиновый вариант M60 xDrive может стать гибридным по аналогии с новым Х5, а его мощность составит 612 л.с. (800 Нм). Для сравнения, нынешний X7 M60i xDrive оснащается 530-сильным битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 750 Нм.
Премьера нового BMW X7 может состояться в следующем году, тогда же начнётся и производство модели в США. Напомним, месяц назад дебютировало новое поколение BMW 3 серии.
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Огромный как шкаф, почти абсурдны как Астон Мартин Лагонда, неудобный как слон в антикварной лавке. В городе иногда встречается. Думаю, за эти деньги можно было бы поискать что-то поинтереснее.