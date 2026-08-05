Большой седан Buick Electra L7 обрёл новую начинку

Четырехдверка Buick теперь доступна не только с гибридной установкой, но и в виде полноценного электрокара. EV-версия предложена с единственным мотором на задней оси, батарею выбрать тоже не получится.

С прошлого года Electra – это отдельный электрифицированный суббренд Buick, созданный специально для Китая. Первенцем стал большой гибридный седан Electra L7 с безрамочными дверями, затем гамму пополнили бензоэлектрические же минивэн Electra Encasa и кроссовер Electra E7. Весной 2026-го у вэна появилась полностью электрическая версия. Ну а теперь EV-вариант обрел и седан: в Поднебесной только что открыли прием заказов на новую модификацию Buick Electra L7. Напомним также, что в основе всех перечисленных Бьюиков лежит свежая платформа Xiao Yao.

Электрический седан Buick Electra L7

Электроверсия предложена с единственным 384-сильным мотором на задней оси и батареей от CATL емкостью 80,6 кВт*ч, у модели 800-вольтовая архитектура. Запас хода – 702 км по китайскому циклу CLTC. Система гибридного седана включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), 343-сильный электродвигатель (тоже на задней оси) и аккумулятор на 40,2 кВт*ч. В электрорежиме гибридная четырехдверка проедет 302 км.

Электрический седан Buick Electra L7

У электроседана Buick L7 полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Кроме того, только для EV-версии предусмотрены два новых цвета кузова – зеленый и пастельно-розовый. Других отличий от гибрида в плане дизайна нет. Прочие фишки внешности Buick Electra L7 – L-образная головная оптика, гладкий «нос», активные заслонки в нижней части переднего бампера и монофонарь.

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Длина седана равна 5032 мм, ширина – 1952 мм, высота – 1499 мм, колесная база – 3000 мм. Модель по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, за доплату для топовой версии можно заказать 20-дюймовые.

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В салоне – раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), они идут уже в базе. Всего у электроверсии три комплектации. В списке стандартного оборудования также значатся подогрев, вентиляция и массажер всех сидений.

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Начиная со второго по старшинству исполнения появляются активная подвеска, способная заранее подстраиваться под дорожные неровности, и автопилот Momenta R6 с лидаром над лобовым стеклом. Плюс в «средней» и топовой комплектациях есть проекционный дисплей. Самый роскошный седан Electra L7 Avenir – это еще обивка из кожи Наппа и аудиосистема с 27 динамиками.

Без учета акций и льгот электрический седан Buick Electra L7 предварительно обойдется в 194 900 – 231 900 юаней (примерно 2,3 млн – 2,77 млн рублей по актуальному курсу). Гибридная четырехдверка сегодня стоит от 173 900 юаней (2,08 млн рублей).