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Большой седан Geely Galaxy A7 показался на новых официальных фото

05.06.2025 102 0 0

Компания Geely продолжает подогревать интерес к своей новой четырехдверке. Модель будет доступна с гибридной установкой.

Первые официальные изображения седана Geely Galaxy A7 выложили в Сеть всего пару дней назад. Теперь же опубликована еще одна порция картинок. Судя по всему, полноценную презентацию проведут в ближайшее время. Напомним, в Китае Galaxy – это отдельное семейство, которое было создано специально для электрифицированных моделей. Вот и A7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Ожидается, что новинка займет в семействе нишу между гибридными же четырехдверками Geely Galaxy L6 и Galaxy Starshine 8

Среди особенностей внешности Geely Galaxy A7 – объединенные светящейся полоской фары, хромированные декоративные элементы на переднем бампере и сделанные в виде единой плашки задние фонари. А еще, как и недавно показанный флагманский кроссовер Galaxy M9, седан имеет обычные, а не выдвижные ручки дверей, что пришлось по нраву китайским профильным СМИ.

Geely уже сертифицировала четырехдверку, так что габариты известны. Длина Galaxy A7 равна 4918 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по длине и расстоянию между осями новинка как раз вписалась между упомянутыми Galaxy L6 (4782 и 2752 мм) и Galaxy Starshine 8 (5018 и 2928 мм).

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В салоне установлены двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува нашлось место для площадки беспроводной зарядки, за ней – «островок» с клавишами и крупной шайбой, которая, вероятно, дублирует управление мультимедиа.

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Седан Geely Galaxy A7 имеет силовую установку EM-i, она включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). Информации об электромоторе и батареях все еще нет. При этом объявлено, что суммарный запас хода новинки превышает 2100 км (очевидно, по китайскому циклу).

Китайские СМИ считают, что Galaxy A7 будет стоить где-то от 100 000 юаней (примерно 1 087 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена гибридного седана Geely Galaxy L6 начинается с отметки 79 800 юаней (867 000 рублей), а Geely Galaxy Starshine 8 без учета акций обойдется минимум в 125 800 юаней (1 367 000 рублей).

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