Большой седан Lynk & Co Z10 от Geely и Volvo предложат с полным приводом

После публикации фото замаскированных прототипов, эскизов и тизеров бренд Lynk & Co провел премьеру своей новой серийной модели. Причем дебютный показ провели вовсе не в Китае, а в Швеции. Зато в Поднебесной машины дали отщелкать местным СМИ: среди таковых оказалось издание Autohome. Ранее модель была известна под названием Zero, но в продажу она поступит под индексом Z10. Ну и напомним, что Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Новинка же станет девятой моделью в гамме и первым полноценным электромобилем (почти все остальные Линки имеют гибридную версию).

Lynk & Co Z10 – это крупный седан с безрамочными дверями и выдвижным спойлером на крышке багажника. В основе четырехдверки лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с 800-вольтовой электросистемой, на которой также базируется, например, электрический лифтбек Zeekr 001. Для Z10 предусмотрена пневмоподвеска.



Длина новинки равна 5028 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1468 мм. Таким образом, по первому показателю электроседан превзошел родственную пятидверку (4977 мм). Колесная база Lynk & Co Z10 – те же 3005 мм, что и у Zeekr 001. Коэффициент Cd – 0,198. А вот объем багажника пока не раскрыт.



Внешность Z10 оформлена в актуальном фирменном стиле марки, заданном концептом Next Day двухлетней давности. Стиль этот уже опробован на кроссоверах Lynk & Co 08 и Lynk & Co 06, а также на четырехдверке Lynk & Co 07. Впрочем, в случае с электроседаном его все же слегка переосмыслили. В частности, ходовые огни новейшего Линка не являются четкими «игреками»: между основными диодными плашками разместили несколько секций меньшего размера. Кроме того, задние фонари Lynk & Co Z10 могут менять свой цвет. Модели положены 19- или 21-дюймовые колеса.



В салоне – двухспицевый приплюснутый руль, узкий экран приборки и, наоборот, большой планшет мультимедийной системы, поверх которого разместили центральные дефлекторы обдува. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, беспроводная зарядка, стеклянная крыша, система распознавания лиц, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажером. Разумеется, Z10 имеет все самые современные электронные ассистенты (к примеру, в продаже будет версия с лидаром).



О двигателях и батареях пока не рассказали. Известно лишь, что в богатых версиях Lynk & Co Z10 предложат с двухмоторным полным приводом: такой седан сможет разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды. Для сравнения: рестайлинговый полноприводный Zeekr 001, чьи моторы вместе выдают 789 л.с. и 810 Нм, это упражнение проделает за 3,3 секунды.



Все характеристики Lynk & Co Z10 раскроют позже. В Китае продажи электроседана стартуют уже в этом году.