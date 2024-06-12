Новинки ×
  • Большой седан Lynk & Co Z10 от Geely и Volvo предложат с полным приводом

Большой седан Lynk & Co Z10 от Geely и Volvo предложат с полным приводом

12.06.2024 382 1 0

Четырехдверка стала первой полностью электрической моделью совместной марки. В Китае продажи стартуют до конца текущего года.

После публикации фото замаскированных прототипов, эскизов и тизеров бренд Lynk & Co провел премьеру своей новой серийной модели. Причем дебютный показ провели вовсе не в Китае, а в Швеции. Зато в Поднебесной машины дали отщелкать местным СМИ: среди таковых оказалось издание Autohome. Ранее модель была известна под названием Zero, но в продажу она поступит под индексом Z10. Ну и напомним, что Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Новинка же станет девятой моделью в гамме и первым полноценным электромобилем (почти все остальные Линки имеют гибридную версию).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Lynk & Co Z10 – это крупный седан с безрамочными дверями и выдвижным спойлером на крышке багажника. В основе четырехдверки лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с 800-вольтовой электросистемой, на которой также базируется, например, электрический лифтбек Zeekr 001. Для Z10 предусмотрена пневмоподвеска.

Длина новинки равна 5028 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1468 мм. Таким образом, по первому показателю электроседан превзошел родственную пятидверку (4977 мм). Колесная база Lynk & Co Z10 – те же 3005 мм, что и у Zeekr 001. Коэффициент Cd – 0,198. А вот объем багажника пока не раскрыт.

Внешность Z10 оформлена в актуальном фирменном стиле марки, заданном концептом Next Day двухлетней давности. Стиль этот уже опробован на кроссоверах Lynk & Co 08 и Lynk & Co 06, а также на четырехдверке Lynk & Co 07. Впрочем, в случае с электроседаном его все же слегка переосмыслили. В частности, ходовые огни новейшего Линка не являются четкими «игреками»: между основными диодными плашками разместили несколько секций меньшего размера. Кроме того, задние фонари Lynk & Co Z10 могут менять свой цвет. Модели положены 19- или 21-дюймовые колеса.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В салоне – двухспицевый приплюснутый руль, узкий экран приборки и, наоборот, большой планшет мультимедийной системы, поверх которого разместили центральные дефлекторы обдува. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, беспроводная зарядка, стеклянная крыша, система распознавания лиц, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажером. Разумеется, Z10 имеет все самые современные электронные ассистенты (к примеру, в продаже будет версия с лидаром).

О двигателях и батареях пока не рассказали. Известно лишь, что в богатых версиях Lynk & Co Z10 предложат с двухмоторным полным приводом: такой седан сможет разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды. Для сравнения: рестайлинговый полноприводный Zeekr 001, чьи моторы вместе выдают 789 л.с. и 810 Нм, это упражнение проделает за 3,3 секунды.

Все характеристики Lynk & Co Z10 раскроют позже. В Китае продажи электроседана стартуют уже в этом году.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Lynk&Co Lynk&Co Z10 Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
12.06.2024 19:30
Кирилл

Жаль что только электро такой дизайн только в одну сторону пускают, хотя бы erev бы сделали или phev дизайн то шедевр

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 250 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 803 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 820 0 2 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93540 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15699 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12899 20 172 14.03.2024
Change privacy settings