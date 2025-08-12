Гибридные авто ×

Большой универсал Stelato S9T от Huawei и BAIC: показан интерьер

12.08.2025 150 0 0

Марка Stelato продолжает подогревать интерес к своей роскошной пятидверке S9T. Заказы на новинку начнут принимать уже через несколько дней, полноценный запуск намечен на сентябрь.

Stelato – это совместный престижный бренд компаний Huawei и BAIC. Вместе с остальными марками, созданными IT-гигантом в сотрудничестве с другими автопроизводителями, он входит в альянс HIMA (также включает бренды AitoLuxeed и Maextro – их партнерами являются Seres, Chery и JAC соответственно). Первенцем Stelato стал большой и роскошный седан S9, он доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Увы, особого успеха на китайском рынке четырехдверка пока не достигла. Так что на помощь к ней спешит универсал Stelato S9T. Внешность пятидверки показали на фирменных картинках в июле, в том же месяце появился сертификат «сарая». А теперь марка распространила изображения интерьера.

1 / 2
2 / 2

Как и внешность, салон оформлен в едином ключе с седаном. Внутри Stelato S9T установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, на центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Собственная фишка универсала – еще один тачскрин перед передним пассажиром. Кроме того, переднее пассажирское сиденье имеет откидную подставку для ног.

1 / 2
2 / 2

В списке оборудования еще заявлены лидар и две стеклянные секции в крыше. Наконец, судя по свежим картинкам и промороликам, как и для седана S9, для универсала Stelato S9T вместо привычных наружных зеркал предусмотрены камеры: в этом случае по бокам передней панели будут дополнительные дисплеи.

Размеры двух модификаций совпадают. Длина универсала равна 5160 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1486 мм, колесная база – 3050 мм. Объем багажника пятидверки пока не озвучен. Показатель седана Stelato S9 – 375 литров.

Универсал тоже предложат с гибридной или полностью электрической установками, при этом S9T пока сертифицирован только с задним приводом. Гибрид – это работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (160 л.с.), 309-сильный двигатель и батарея емкостью 37 или 53,4 кВт*ч. Только на электротяге бензоэлектрический универсал с топовым аккумулятором проедет 354 км по китайскому циклу CLTC. Электрокар оснащен тем же мотором мощностью 309 л.с. и батареей емкостью 100 кВт*ч, его дальнобойность – 801 км. Электрический седан Stelato S9 еще бывает с двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 524 л.с.).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Прием предварительных заказов на универсал Stelato S9T откроют 18 августа, запуск продаж намечен на сентябрь. Китайские профильные СМИ прочат новинке стартовый ценник 350 000 юаней (примерно 3,9 млн по актуальному курсу). Седан Stelato S9 сегодня стоит от 309 800 до 449 800 юаней (3,4 млн – 5 млн рублей).

универсал Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Stelato Stelato S9T BAIC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 426 2 1 11.08.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что нужно знать о правильной эксплуатации автомобиля Как известно, автомобиль – это не только средство передвижения, но и сложный механизм, требующий внимания и заботы. Чтобы машина не доставляла хлопот владельцу, важно регулярно следить за со... 971 1 1 11.08.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I Geely Coolray – один из самых успешных кроссоверов последних лет на нашем рынке. При этом, правда, и один из самых спорных, потому что для одних он – обычный «китаец», для других – почти Vol... 6335 13 1 10.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8364 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7952 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7092 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
13 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
8 Гидротрансформатор, прощай: почему классические АКП на бюджетных машин...
4 Когда можно быстро и везде: история разработки и успеха Porsche Cayenn...
Новые комментарии
Change privacy settings