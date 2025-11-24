Brabus XL 800 Cabrio: быстроходный кабриолет-великан для миллионеров

В прошлом десятилетии у компании Mercedes-Benz был заводской Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с 6,0-литровым V12, растянутой колёсной базой и колёсными редукторами, он был выпущен тиражом 99 экземпляров. В начале этой осени компания Mercedes-Benz анонсировала новый кабриолет на базе актуального, рестайлингового «гелика», но пока его так и не представила, а вот Brabus только что выкатил свой вариант, да ещё и с колёсными редукторами, доводящими дорожный просвет до внушительных 479 мм.

Напомним, что инженеры Brabus сами разработали для своих конверсий на базе Mercedes-Benz G-класса шасси с колёсными редукторами, у него есть несколько модификаций под различные проекты, апофеозом творчества в этом жанре стало багги Brabus 900 Crawler. В привязке к кабриолету это шасси получило новые регулируемые из салона амортизационные стойки KW — предусмотрены несколько режимов под разные типы дорог и бездорожья. Регулировка подвески идёт в комплексе с регулировкой чувствительности рулевого управления и настройками различных электронных ассистентов водителя.

Кузов в связи с утратой жёсткого верха был комплексно усилен — например, за спинками задних кресел установлена Х-образная стальная трубчатая распорка, она хорошо видна из сильного уменьшившегося в объёме багажника. Над багажником разместилась разработанная с нуля складная матерчатая крыша с жёсткими вставками и электроприводом, она состоит из более чем 500 изготовленных на заказ компонентов, включая встроенное заднее стекло с обогревом. При достаточно больших размерах и сложной кинематике крыши процесс её складывания-раскладывания получился на удивлением быстрым — он занимает всего 20 секунд. Для защиты крыши в убранном состоянии от мусора предусмотрен чехол — его нужно нахлобучивать и снимать вручную.

Салон, как водится у Brabus, полностью перешит нежной стёганой перфорированной кожей, щедро украшен лакированными углепластиковыми вставками и новой светодиодной подсветкой. Для удобства входа-выхода имеются выдвижные подножки с электроприводом. Наружный углепластиковый декор из комплекта Widestar был слегка переделан под новый открытый кузов, но выглядит по-прежнему зловеще. Кованые колёса Brabus Monoblock Z-HD Off-Road-Design обуты во вседорожные покрышки Pirelli Scorpion ATR 116H размерности 325/55 R 22.

Под капотом кабриолета установлен хорошо знакомый по другим свежим «геликам» от Brabus 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, форсированный с помощью комплекта доработок PowerXtra B40S-800 до 800 л.с. и 1000 Нм. Стоковый 9-ступенчатый «автомат» перенастроен под возросшую нагрузку. Система выхлопа из нержавеющей стали гарантирует драматичный рокот при разгонах, но может по желанию водителя работать и в тихом режиме. Торчащие по бокам перед задними колёсами выхлопные патрубки получили углепластиковые кожухи и светодиодную подсветку. Первую «сотню» Brabus XL 800 Cabrio набирает за 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Показанный на фотографиях экземпляр Brabus XL 800 Cabrio стоит 1 056 110 евро. В партии из 50 машин не будет двух идентичных, а потому у каждого экземпляра будет своя цена, но ясно, что как минимум миллионе евро для покупки такой машины нужно приготовить. Тем, кто не успеет забронировать свой экземпляр, можем порекомендовать альтернативный кабриолет Mansory Speranza — он, правда, без колёсных редукторов, зато мощнее (820 л.с.) и быстрее (4,0 с до «сотни», 250 км/ч).