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  • Брутальный iCAUR V27 от Chery, который появится в России: новые официальные фото

Брутальный iCAUR V27 от Chery, который появится в России: новые официальные фото

30.07.2025 236 0 0

Мировая премьера крупного SUV от принадлежащего фирме Chery бренда состоится в конце текущей недели. На родине модель будут продавать как iCar V27, а на экспортных рынках, включая Россию, она появится под маркой iCAUR.

Бренд iCar появился в портфеле Chery в 2023 году. На родине гамма сейчас включает электрические кроссоверы с индексами 03 и V23. В мае стало известно о том, что марка намерена расширить свою линейку: тогда глава iCar поделился первыми изображениями замаскированного флагманского SUV, который назвали V27. Причем эта модель будет доступна в виде последовательного гибрида. Ну а сегодня опубликовали свежие фирменные фото, пусть от камуфляжа V27 пока не избавился. Также напомним, что этот SUV официально обещан и России, вот только у нас его, как и на некоторых других экспортных рынках, будут продавать под переименованным брендом – iCAUR.

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В официальных сообщениях iCar/iCAUR V27 называют внедорожником, однако пока неизвестно, имеет ли он рамную конструкцию. Как и остальные модели суббренда Chery, флагман получил брутальный облик. У V27 внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, прямоугольные блоки фар с интегрированными светодиодными кольцами ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь с запаской. В целом же внешне iCar V27 напоминает нынешний Land Rover Defender.

Точные габариты еще не озвучены. Ранее в российском офисе Chery заявили о том, что длина флагмана составляет примерно 5 метров. Отметим, электрические кроссоверы iCar несмотря на весь свой хардкорный имидж представляют собой компактные автомобили. Длина iCar 03 равна 4406 мм, iCar V23 – 4220 мм. Колесная база – 2715 и 2735 мм соответственно.

Изображений салона iCar V27 пока нет. На одном из имеющихся снимков видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы.

Китайские СМИ полагают, что в состав гибридной установки новинки входит бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора), и что модель будет доступна с полным приводом. Но информации об электродвигателях и батареях нет.

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Мировая премьера iCar/iCAUR V27 намечена на 1 августа, а проведут ее в Дубае. Дату появления брутального SUV в России объявят позже.

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