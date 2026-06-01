Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince: ода взрослеющему Маленькому принцу

01.06.2026 451 0 0
Компания Bugatti представила очередной эксклюзивный суперкар, сделанный в рамках заводской программы Sur Mesure (переводится с французского на русский как «сделанный на заказ»). Родстер W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince создан для аргентинского писателя и бизнесмена Алехандро Гильермо Рёммерса и посвящён его повести «Возвращение Юного принца», являющейся продолжением легендарной сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Философская повесть «Возвращение Юного принца» Алехандро Гильермо Рёммерса известна намного меньше, чем оригинальная сказка Антуана де Сент-Экзюпери, но она определённо очень важна для автора, решившего обзавестись собственным Bugatti W16 Mistral. Повесть «Возвращение Юного принца» была написана с одобрения наследников Антуана де Сент-Экзюпери и впервые опубликована в 2008 году, в 2011 году появился первый перевод на русский язык.

Главный герой и рассказчик повести — взрослый одинокий мужчина, он едет на автомобиле по пустынным дорогам Патагонии в Аргентине и замечает на обочине измождённого спящего подростка, в котором впоследствии узнаёт повзрослевшего Маленького принца из сказки Экзюпери. Принц вернулся на Землю со своего астероида B-612, чтобы разыскать своего старого друга — лётчика, с которым он познакомился здесь в детстве. Рассказчик и юноша продолжают путешествие на машине вместе, ведя экзистенциальную беседу о смысле жизни.

Разработка уникального Bugatti W16 Mistral началась в 2023 году после детального обсуждения концепции. Основной медно-бронзовый цвет автомобиля, меняющий оттенки в зависимости от угла и яркости освещения, олицетворяет почву Патагонии, равно как золотая окантовка эмблемы Bugatti на радиаторной решётке передка и тормозные суппорты медного цвета. Тема Луны и звёздного неба, на фоне которого разворачивается сюжет произведения, нашла своё отражение в многослойном звёздном орнаменте на боковинах и выдвижном антикрыле на корме.

Салон оформлен в двух оттенках коричневого цвета. На подголовниках вышиты звёзды, а на дверных картах — изображения Луны. В селектор режимов коробки передач встроена выполненная из серебра скульптуры розы: она изготовлена на 3D-принтере после сканирования настоящего цвета в качестве исходной модели. Напомним, что одинокая роза растёт на астероиде Маленького принца, она символизирует любовь, ранимость, хрупкость и женское начало.

Техническая начинка у Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince стандартная: 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.

Цена спецпроектов Bugatti никогда не разглашается. Стандартный Bugatti W16 Mistral на момент премьеры в 2022 году стоил от 5 млн евро.

