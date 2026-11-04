Buick расширит линейку Electra – на подходе крупный лифтбек Electra GS

Новинка Buick будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида, причем таких версий две. Официальный показ могут провести уже в 2026-м.

С прошлого года Electra – это отдельный электрифицированный суббренд Buick. Сейчас его гамма включает седан Electra L7, минивэн Electra Encasa и кроссовер Electra E7. Изначально новое семейство позиционировали как эксклюзив для Китая, но недавно паркетник стали поставлять еще и в Южную Корею, впоследствии географию продаж планируют расширить. Тем временем в Поднебесной скоро дебютирует четвертая модель электрифицированной линейки – Buick Electra GS. Сертификат новой легковушки появился в свежем каталоге местного Минпрома. Напомним также, что все автомобили Electra производят в Китае же, за выпуск отвечает совместное предприятие SAIC-GM.

1 / 2 2 / 2

Судя по сертификационным снимкам, Buick Electra GS представляет собой лифтбек – багажник открывается вместе со стеклом. Внешне пятидверка перекликается с прошлогодним одноименным концептом, который, собственно, и задал общее направление дизайна моделей Electra. Впрочем, у товарного лифтбека есть собственная, новая фишка – головная оптика оформлена в совершенно ином стиле. Так, узкие секции ходовых огней почти смыкаются под крышкой капота. Среди прочих особенностей экстерьера – полускрытые ручки дверей, стеклянная крыша и сделанные в виде округлой полурамки задние фонари. Для модели также предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Длина Buick Electra GS равна 4979 мм, ширина – 1914 мм, высота в зависимости от исполнения – 1492, 1495 или 1496 мм. Колесная база составляет 2865 мм. Для сравнения, длина седана Buick Electra L7 – 5032 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Новинке положены 18- или 19-дюймовые диски.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Buick Electra GS представляет собой подзаряжаемый гибрид, таких версий две. Силовая установка той, что попроще, включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 98 л.с. и 224-сильный электромотор. Второй вариант оснащен турбодвигателем 1.5 мощностью 156 л.с. и тем же электромотором. О батареях информации пока нет.

Не исключено, что премьеру Buick Electra GS проведут до конца текущего года.