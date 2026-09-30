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Buick выходит на новый рынок с кроссовером Electra E7 китайского производства

30.09.2026 1410 0 0
Buick выходит на новый рынок с кроссовером Electra E7 китайского производства

Концерн General Motors объявил о запуске марки Buick в Южной Корее. Первенцем там станет гибридный паркетник Electra E7 китайского производства. И это при том, что в стране ведется выпуск других моделей бренда.

Помимо родных США прежде бренд Buick был представлен в основном в Китае, Мексике и Канаде. В августе года нынешнего было объявлено о планах концерна General Motors расширить географию присутствия марки за счет поставок моделей китайского производства совместного предприятия SAIC-GM на рынки Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну а теперь эти планы начали претворять в жизнь – Buick официально запущен в Южной Корее. Там первенцем бренда станет гибридный кроссовер Buick Electra E7, который стартовал на производственной родине лишь весной 2026-го.

Любопытно, что в Корее сегодня ведется выпуск других Бьюиков для экспорта – маленького паркетника Buick Encore GX и купеобразного кроссовера Buick Envista. Почему в качестве дебютной модели был выбран импортный Electra E7 – не уточняется. Отметим также, что в Южной Корее представлены три остальных основных бренда GM – Cadillac, Chevrolet и GMC. По данным местных СМИ, с января по август текущего года эти три марки реализовали на корейском рынке 6768 автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Но вернемся к Бьюику.

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Вообще, в Китае Electra – это отдельный электрифицированный суббренд. Помимо кроссовера E7 в него также входят седан Buick Electra L7 и минивэн Buick Electra Encasa. В основе всех перечисленных моделей лежит свежая платформа Xiao Yao.

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В плане дизайна экспортный кроссовер Buick Electra E7 от версии для КНР ничем не отличается. Разве что в Корее модели не положен лидар над лобовым стеклом. Среди особенностей внешности – гладкий «нос», встроенная в нижнюю часть переднего бампера радиаторная решетка, полускрытые ручки дверей, С-образные ходовые огни и монофонарь. Длина паркетника равна 4850 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2850 мм.

В пятиместном салоне – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Под центральным планшетом есть ряд физических клавиш. В верхней части двухэтажного тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

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В Корее для Buick Electra E7 также заявлены: стеклянная крыша, подогрев и вентиляция всех сидений (передние кресла – еще с массажером), спрятанный в центральном подлокотнике отсек с подогревом и охлаждением, аудиосистема с 20 динамиками.

Силовая установка экспортного кроссовера состоит из бензинового атмосферника 1.5 (мощность для Кореи пока не раскрыта, в Китае мотор выдает 98 л.с.), расположенного на передней оси 224-сильного электродвигателя и батареи емкостью 31,7 кВт*ч. В электрорежиме паркетник проедет 126 км, суммарный запас хода – «более 1000 км».

В Корее уже принимают заказы на Buick Electra E5, полноценный выход гибрида на рынок намечен на ноябрь. Тогда же объявят точные цены, а пока известен предварительный диапазон – от 43 млн до 54 млн вон (около 2,7 млн – 3,35 млн рублей по текущему курсу).

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