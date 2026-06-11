BYD Dolphin G представлен в Европе в двух вариантах мощности

Бензоэлектрический хэтч Dolphin G китайская фирма BYD анонсировала в мае. Как тогда сообщалось, модель разработана специально для Европы и других экспортных рынков. Так вот теперь в Старом Свете раскрыли все характеристики, а кое-где уже объявили цены и начали принимать заказы. Напомним, в Европе пятидверка с приставкой в виде буквы G пополнила семейство компактов BYD: гибрид присоединился к электрическим «просто» Dolphin и Dolphin Surf (последний хэтч в Китае зовется Seagull). При этом BYD Dolphin G, по сути, представляет собой совершенно новую модель, а не является разновидностью «электрички».

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У гибридного хэтчбека оригинальная внешность, от электрических Дельфинов (так переводится слово Dolphin) он отличается более плавными формами. Среди особенностей дизайна экстерьера новинки – вытянутые фары, полускрытые ручки дверей, «парящая» крыша и монофонарь. Для модели предусмотрены 16- или 18-дюймовые диски.

Длина BYD Dolphin G составляет 4160 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, длина европейского электрохэтча BYD Dolphin равна 4290 мм, расстояние между осями – 2700 мм. Показатели «старосветского» BYD Dolphin Surf – 3990 мм и 2500 мм соответственно.

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В салоне Dolphin G – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены ряд физических кнопок, неприкрытые подстаканники и площадка для беспроводной зарядки. Объем багажника – 425 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1225 литров.

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Европейцам хэтчбек предложен в четырех комплектациях – Active, Boost, Comfort и Sport. Фирменная силовая установка DM-i включает бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 (95 л.с.) и один электромотор на передней оси. Суммарная отдача системы самого дешевого BYD Dolphin G составляет 175 л.с. и 210 Нм, такой хэтч укомплектован батареей емкостью 7,4 кВт*ч, только на электротяге он проедет 40 км по циклу WLTP. Совокупная мощность установки остальных версий – 212 л.с. (максимальный крутящий момент – те же 210 Нм), более дорогим исполнения достался аккумулятор на 18 кВт*ч, запас хода в электрорежиме в зависимости от страны варьируется от 90 до 105 км. Суммарная дальнобойность вне зависимости от батареи превышает 1000 км. Хэтчбек в любом случае разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды, максимальная скорость тоже одинаковая – 180 км/ч.

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В списке оборудования базового BYD Dolphin G Active значатся: светодиодная оптика, передние и задние датчики парктроника, тканевая обивка, виртуальная приборка на 8,8 дюйма, мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В версии Boost появляются планшет на 12,8 дюйма, подогрев руля и передних сидений, беспроводная зарядка и функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов. Предтоповый BYD Dolphin G Comfort – это еще панорамный люк, проекционный дисплей, комбинированная обивка, камеры кругового обзора. Ну а исполнение Sport вдобавок имеет «эксклюзивные эмблемы», черные диски и «имитирующую замшу» обивку.

В Италии и Испании, например, гибрид BYD Dolphin G без учета акций обойдется где-то в 25 000 – 30 800 евро (около 2,07 млн – 2,6 млн евро по текущему курсу).

Первые поставки в салоны европейских дилеров стартуют уже этим летом, а полномасштабный выход хэтчбека на европейский рынок состоится осенью.