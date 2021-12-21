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Бюджетник Fiat Uno прощается с покупателями лимитированной спецверсией Ciao

21.12.2021 175 0 0

Концерн Stellantis объявил о прекращении производства простенького хэтчбека, который в нынешнем поколении был адресован лишь Латинской Америке. Перед отставкой «пятидверка» обрела особый вариант исполнения, отличившийся наружным декором и наличием памятной таблички.

 

Модель Fiat Uno дебютировала в 1983 году, шесть лет спустя появился модернизированный вариант – компакт так называемой «второй серии». Такие Фиаты были глобальными. А вот простенький хэтч актуального поколения, представленный в 2010-м, предназначен только для Латинской Америки, его производство наладили на бразильском предприятии. Кстати, самый первый Uno тоже был «прописан» в Бразилии, там выпуск стартовал в 1984-м, причем он оставался на конвейере вплоть до 2013 года (но его дорабатывали, кроме того, модель сменила имя на Uno Mille). Теперь же завершается история и нынешнего Uno: концерн Stellantis официально заявил о прекращении производства. Также в компании отметили, что всего за 37 лет в Бразилии было выпущено 4 379 356 экземпляров модели.

Самый первый Fiat Uno для Бразилии и бразильский же хэтч актуального поколения (кислотно-зеленая машина – дореформенная версия, белая – после рестайлинга 2016 года)
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Самый первый Fiat Uno для Бразилии и бразильский же хэтч актуального поколения (кислотно-зеленая машина – дореформенная версия, белая – после рестайлинга 2016 года)
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Самый первый Fiat Uno для Бразилии и бразильский же хэтч актуального поколения (кислотно-зеленая машина – дореформенная версия, белая – после рестайлинга 2016 года)
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Хэтчбек уходит не втихую: подготовлена лимитированная «прощальная» спецверсия Ciao («чао»; интересно, что итальянцы используют это слово не только для прощания, но и для приветствия). Произведено 250 таких автомобилей, судя по всему, все они предназначены исключительно для бразильского рынка.

Машины финальной серии окрашены в серебристый цвет, при этом крыша, корпуса наружных зеркал и 14-дюймовые диски выполнены в черном. По бокам – наклейки с названием спецверсии и надписью la storia di una leggenda («история легенды»). А имя модели на корме заключили в цвета итальянского флага. Салон в целом такой же, как у обычного Uno, разве что на дверных панелях появились серые вставки да перед передним пассажиром  установили памятную табличку с порядковым номером. В списке оборудования значатся аудиосистема, кондиционер и пара подушек безопасности.

Fiat Uno Ciao
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Fiat Uno Ciao
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Fiat Uno Ciao
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Двигатель стандартный: хэтч оснащен старой литровой «четверкой» серии Fire, которая на бензине выдает 73 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 75 л.с. Мотор работает в паре только с пятиступенчатой «механикой». Прежде в гамму бразильского Fiat Uno также входили трехцилиндровый мотор 1.0 (72 или 78 л.с.) и «четверка» 1.3 (101 или 109 л.с.) современного семейства Firefly – этих движков, по данным местных профильных медиа, модель лишилась минувшей весной, и тогда же Uno стали продавать в Бразилии в единственной комплектации Attractive (до этого было четыре версии).

Fiat Uno Ciao
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Fiat Uno Ciao
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Fiat Uno Ciao
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Fiat Uno Ciao
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Обычные «пятидверки» еще имеются у дилеров, сегодня за такой Уно просят минимум 68 490 бразильских реалов (около 893 000 рублей по текущему курсу). Спецверсия Ciao, судя по конфигуратору, обойдется в 84 990 реалов (1 108 000 рублей).

Между тем в Бразилии еще выпускают фургончик Fiat Fiorino, сделанный на основе хэтча Uno. Так вот «каблучок» в отставку не собирается – он только-только пережил рестайлинг, отдалившись от донорской «пятидверки».

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