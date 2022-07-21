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Бюджетный купеобразный кроссовер Fiat Fastback – он похож на BMW

21.07.2022 278 0 0

Ожидается, что новый паркетник будет доступен исключительно с турбомоторами, привод же, скорее всего, только передний.

 

Еще в 2018 году бразильское подразделение Fiat представило концепт купеобразного кроссовера Fastback, а в 2020-м компания анонсировала некий «уникальный» SUV для южноамериканского рынка, хотя тогда обошлись без подробностей. Но затем тот самый «уникум» стали ловить во время испытаний, и стало понятно, что гамму марки пополнит именно кросс-купе. Первый скетч товарного паркетника распространили в минувшем месяце, одновременно объявив о том, что модель унаследовала имя шоу-кара четырехлетней давности. К слову, лишь название и роднит серийный кроссовер с прототипом, но об этом ниже. Пока же разглядываем только что выпущенный полноценный тизер.

Серийный Fiat Fastback
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Серийный Fiat Fastback
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Серийный Fiat Fastback
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Fiat Fastback получил узкие вытянутые задние фонари, благодаря чему в профиль он напоминает BMW X4. Также новому Фиату достались узкие же диодные фары, на крыше красуется антенна-плавник. На предыдущих шпионских снимках видно, что у кросса сетчатая радиаторная решетка.

Ну а теперь про отличие от одноименного концепта. Дело в том, что тот прототип сделан на базе пикапа Fiat Toro (в основе грузовика лежит растянутая платформа Small Wide 4×4), тогда как товарный Fastback, по данным бразильских СМИ, разделил «тележку» MLA с компактным кроссовером Fiat Pulse, который дебютировал в прошлом году. Сам концерн Stellantis считает архитектуру MLA новой, но на самом деле она представляет собой модернизированную версию платформы MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos. Таким образом, серийный паркетник будет одноклассником маленького купеобразного кроссовера Volkswagen Nivus (он же Taigo в Европе), а не, например, Renault Arkana (впрочем, Аркану в Бразилии и вовсе пока не продают).

Концепт Fiat Fastback из 2018 года
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Концепт Fiat Fastback из 2018 года
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Концепт Fiat Fastback из 2018 года
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Концепт Fiat Fastback из 2018 года
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По неофициальным данным, Fiat Fastback будет доступен с «турботройкой» 1.0 от Пульса: на бензине двигатель выдает 125 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 130 л.с. Мотор сочетается с вариатором. Кроме того, бразильские профильные медиа прочат новинке турбодвижок 1.3 (175 л.с.) и шестиступенчатый классический «автомат» (кроссоверу Pulse эта пара не положена). Привод наверняка исключительно передний (как и у Пульса).

Fiat Pulse. Длина паркетника равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм
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Fiat Pulse. Длина паркетника равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм
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Fiat Pulse. Длина паркетника равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм
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Производство Fastback наладят в Бразилии же, там продажи могут стартовать осенью. В остальных странах Южной Америки кросс-купе появится в 2023-м. До других регионов модель, вероятно, не доберется.

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