Cadillac продолжает мечтать о суперкаре: представлен концепт V-One с гоночными корнями

Cadillac V-One — это по сути «гражданская» версия спортпрототипа Cadillac V-Series.R класса LMDh, выступающего в гонках на выносливость в рамках чемпионатов IMSA и WEC. На данный момент Cadillac V-One пребывает в статусе концепта, но руководство General Motors может дать отмашку на его мелкосерийный выпуск, если клиенты Cadillac проявят достаточно высокий интерес к этому проекту.

Удивительно, но за свою 124-летнюю историю марка Cadillac так и не выпустила ни одного полноценного суперкара, хотя проекты такие были и компетенций у General Motors в этой области более чем достаточно.

Cadillac V-One

В 2002 году, когда марка Cadillac отмечала столетие, на автосалоне в Детройте был представлен эффектный приземистый концепт Cadillac Cien с 7,5-литровым мотором V12 мощностью 760 л.с. Это был не просто шоукар, а полностью рабочая машина, доведённая до ума британской компанией Prodrive. Увы, серийным Cien так и не стал, но впоследствии не раз мелькал в компьютерных играх и кинофильмах.

Cadillac Cien

﻿Разрабатывать суперкар на базе нынешнего Chevrolet Corvette C8 марка Cadillac не планирует. Американское тюнинг-ателье Competition Carbon в 2021 году анонсировало свой, неофициальный суперкар Cadillac C120R на базе Corvette C8, но не смогло довести его до конца — проект так и остался на картинках.

Cadillac V-Series.R

На прошлой неделе на главном мировом смотре суперкаров в Монтерее (США, штат Калифорния) был представлен концепт Cadillac V-One — это попытка монетизировать гоночные успехи спортпрототипа Cadillac V-Series.R, а именно десять побед в чемпионатах IMSA и WEC. Это не так много с учётом того, что Cadillac V-Series.R утюжит гоночные трассы с 2023 года, но зрители его любят за грозный рёв 5,5-литрового атмосферного V8.

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Cadillac V-One — это трековый, но не предназначенный для соревнований автомобиль, который в техническом плане почти во всём повторяет гоночный Cadillac V-Series.R, но свободен от наложенных на последний регламентных ограничений. Кузов и шасси для V-One/V-Series.R разработала компания Dallara. 5,5-литровый V8 состыкован с электрическим мотор-генератором, максимальная совокупная мощность силовой установки — 842 л.с. Одноместный салон у Cadillac V-One упрощён и облагорожен, но в целом он такой же спартанский, как у спортпрототипа.

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Будущее Cadillac V-One зависит от клиентов американской марки: если они согласятся выложить кругленькую сумму за такой трек-тул, то будет мелкосерийное ручное производство. В таком случае Cadillac V-One составит конкуренцию Ferrari 499P Modificata, Aston Martin Valkyrie LM и грядущей «гражданской» версии спортпрототипа McLaren MCL-HY.