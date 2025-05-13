Cadillac не будет выпускать преемника XLR на базе Chevrolet Corvette C8

Марка Cadillac выпускала двухместный родстер XLR с 2003 по 2009 годы, при этом у модели была даже «заряженная» версия XLR-V. За время присутствия на американском рынке нишевая двухдверка разошлась тиражом 15 460 экземпляров, при этом пиковым годом оказался 2005-й, когда дилеры в Штатах реализовали 3730 единиц. Поклонники модели надеялись на то, что в дальнейшем у неё появится преемник, однако оказалось, что этим мечтам как минимум в ближайшее время не суждено сбыться.

На фото: актуальный Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года

Ставший частью истории в 2009-м Cadillac XLR базировался на Chevrolet Corvette с внутризаводским индексом C6. Ожидалось, что в основу двухдверного преемника ляжет актуальный среднемоторный Corvette – с индексом C8. Зарубежные СМИ предполагали, что у такого Кадиллака будет и топовая версия XLR-V, в основу которой ляжет нынешний Corvette ZR1. Такой родстер могли бы оснастить 1079-сильным бензиновым битурбомотором V8 объёмом 5,5 литра, работающим в паре с восьмиcтупенчатым роботом с двумя сцеплениями.

На фото: салон Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года

Однако «крест» на этих фантазиях поставил президент концерна General Motors Марк Ройсс. Как сообщает CNBC, по мнению главы GM, современный возрождённый XLR не смог бы «соответствовать стратегии бренда Cadillac». Речь о том, что такая новинка имела бы слишком много общего с платформой «донора», а нынешняя стратегия премиальной марки предполагает уникальность моделей за счёт различных изменений, в том числе и в «начинке».

На фото: отправленный в отставку Cadillac XLR

При этом у актуального Chevrolet Corvette есть несколько модификаций. Помимо уже упомянутой ZR1 с 1079-сильным мотором в линейку входят и другие. Так, базовая версия Stingray оснащена 502-сильным бензиновым атмосферником V8 объёмом 6,2 литра. Исполнению E-Ray положена гибридная установка (без возможности зарядки от внешнего источника). В её основе лежит 6,2-литровый LT2, работающий в тандеме с 8DCT, электромотором и батареей ёмкостью 1,9 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 664 л.с. Кроме того, есть вариант Corvette Z06, получивший 679-сильный V8 объёмом 5,5 литра.

Стоит отметить, что цена нового Cadillac XLR в случае, если бы этому проекту дали «зелёный свет», оказалась бы значительно выше, чем у нынешнего Corvette. Согласно официальному сайту бреда, в США стартовую версию Stingray можно купить минимум за 68 300 долларов (эквивалентно примерно 5,5 млн рублей по текущему курсу), за гибрид E-Ray просят не менее 106 900 долларов (около 8,6 млн рублей), исполнение Z06 обойдётся минимум в 112 100 долларов (около 9 млн рублей), а стоимость топ-версии ZR1 равна 173 300 долларов (около 14 млн рублей).

На фото: салон отправленного в отставку Cadillac XLR

Флагманом бренда Cadillac стал большой лифтбек Celestiq, который планируется выпустить лимитированным тиражом. До покупателей первые экземпляры пока не добрались, хотя ручная сборка стартовала ещё в начале прошлого года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, максимальная совокупная отдача двухмоторной установки электрокара составляет 608 л.с. (867 Нм). Ёмкость батареи равна 111 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 483 км (при расчёте по циклу EPA).