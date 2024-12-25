Canoo идёт ко дну: денег нет, сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск

Очередной казавшийся перспективным электромобильный стартап вышел на финишную прямую к банкротству: американской компании Canoo так и не удалось начать серийное производство своих инновационных коммерческих автомобилей, а для продолжения деятельности ей необходимы новые инвестиции.

Стартап Canoo был основан в 2017 году бывшими топ-менеджерами компаний BMW и Opel, он предложил действительно свежий взгляд на дизайн электромобилей без привязки к каким-либо существующим шаблонам: однообъёмная компоновка, руль «по проводам», большая площадь остекления с торцевыми окнами, широчайшие возможности трансформации и многое другое. Первая модель Canoo — минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом вариантах — должна была стать серийной ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сломала график, спровоцировала финансовые проблемы и чехарду в руководстве стартапа. Отцы-основатели компанию покинули, сейчас ей руководит один из главных инвесторов — предприниматель Тони Акила.

В августе прошлого года компания Canoo сумела заручиться поддержкой правительства штата Оклахома и местных индейцев Чероки для строительства двух заводов общей стоимостью 320 млн долларов. Автосборочный завод мощностью примерно 20 000 машин в год разместится в столичном Оклахома-Сити, а под производство батарей Canoo разбила площадку на территории племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) — в городке Прайор. Планировалось, что оба завода начнут выпускать продукцию до конца 2023 года. От планов по локализации своих машин в Европе компания Canoo отказалась ещё в 2021 году.

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В 2023 года оба завода в Оклахоме так и не заработали, в этом году компания тоже ничего на этих площадках не произвела. Прототипы и несколько товарных машин, показательно переданных клиентам, как сообщает телеканал KFOR из Оклахома-Сити со ссылкой на инсайдера, были собраны в ручном режиме фирмой-подрядчиком AFV из Техаса.

Тем не менее какая-то подготовка к началу производства на заводах в Оклахоме велась: в марте этого года компания Canoo купила по дешёвке новенькое сборочное оборудование у обанкротившегося стартапа Arrival, который тоже хотел производить электрические фургоны, но денег на пусконаладочные работы у Canoo не нашлось, при этом на заводах числятся 82 сотрудника, в том числе с почасовой оплатой. Что они там делают, непонятно — по идее, пока заводам нужны всего лишь пара охранников, но, видимо, рабочие содержатся, чтобы создать у инвесторов иллюзию о том, что компания жива.

В последнем на данный момент финансовом отчёте Canoo за третий квартал 2024 года указано, что чистый убыток компании на конец сентября составил 112 млн долларов. На прошлой неделе Canoo объявила о том, что отправляет сотрудников заводов в Оклахоме в неоплачиваемый отпуск и остановила работу этих заводов до последующих объявлений. Сейчас Canoo якобы ведёт активные переговоры с потенциальными инвесторами, которые позволят компании продолжить работу.

В свете продолжающегося глобального замедления спроса на электромобили шансов на выживание у Canoo, прямо скажем, немного, и, скорее всего, эта компания отправится в небытие вслед за Arrival и другими обанкротившимися электромобильными стартами, такими как Lordstown Motors и Fisker. Рынок коммерческих электромобилей уже успешно освоила большая американская тройка — Ford, GM и Stellantis, молодым компаниям тягаться с ними очень тяжело, тем более без денег.