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  • Chery обновила свой самый дешёвый кроссовер: два варианта салона и брат от Omoda

Chery обновила свой самый дешёвый кроссовер: два варианта салона и брат от Omoda

19.05.2023 92 0 0

Компактный паркетник обрел более дерзкую внешность, а вот новый интерьер положен только топовой версии. На родине марки вся техника прежняя.

Обновленный кросс Chery представили официально еще в апреле, но то был вариант для Мексики. И только сейчас такая «пятидверка» дебютировала в Китае, причем у местной модели оказались свои особенности. Напомним, на внешних рынках компакт зовется Tiggo 2 Pro, на родине же он прежде был известен как Tiggo 3x Plus, однако свежая «пятидверка» лишилась приставки. К слову, в Поднебесной кросс объявлен новым поколением, хотя на деле это рестайлинг, и он стал вторым для компакта, который выпускают с 2016 года (первую модернизацию провели в 2020-м, тогда-то и появилась «фамилия» Plus).

Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Chery Tiggo 3x получил новые ходовые огни: они все так же сверху, но при этом слились с новой же радиаторной решеткой. А еще ДХО отныне состоят из диодных секций, расположенных в шахматном порядке. Блоки основных фар менять не стали, зато задние фонари сделали в виде единой плашки. Другими также стали задний бампер и багажная дверь. Габариты прежние: длина – 4200 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2555 мм.

Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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Рестайлинговый Chery Tiggo 3x
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В Китае паркетник предложен с двумя разными интерьерами. У «простых» версий салон в целом не изменился, разве что он может быть серо-синим, ну и еще поменяли селектор коробки. А вот у топового Tiggo 3x интерьер новый (как и у экспортного рестайлингового Tiggo 2 Pro), тут другие передняя панель, карты дверей, центральный тоннель и блок управления «климатом»; экран мультимедиа-системы на 10,25 дюйма возвышается над панелью (у комплектаций попроще 9-дюймовый дисплей), вдобавок он прилеплен к приборке; наконец, дефлекторы обдува спрятаны в одну полоску. «В базе» есть 16-дюймовые колеса, те самые светодиодные ДХО, камера заднего вида и круиз-контроль. Самой дорогой версии еще положены LED-фары, люк в крыше и подогрев передних сидений. Любопытно, что в списке оборудования не значатся виртуальные приборы, хотя фирменные фото с ними есть.

Салон простых версий рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон простых версий рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Техника перешла с предшественника: на родине паркетник доступен с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 116 л.с. (143 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. В Мексике обновленный Chery Tiggo 2 Pro оснащается «турботройкой» 1.0 (101 л.с., 149 Нм) и CVT. Привод в любом случае только передний.

Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Салон топового рестайлингового Chery Tiggo 3x
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Chery Tiggo 3x с новым обликом и почти старым салоном в Китае стоит от 8500 долларов, паркетник с переделанным интерьером оценили в 10 600 долларов.

Позже рестайлинговый кросс доберется и до других стран, причем кое-где он может появиться под дочерней маркой Omoda: «пятидверку» с именем Omoda 3 ранее отщелкали китайские СМИ (но спереди была привычная эмблема Chery).

Дореформенный Chery Tiggo 3x Plus
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Дореформенный Chery Tiggo 3x Plus
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Дореформенный Chery Tiggo 3x Plus
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Дореформенный Chery Tiggo 3x Plus
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Что же касается России, то у нас когда-то продавали исходный Chery Tiggo 2, а вот модернизированный кроссовер образца 2020 года в РФ так и не привезли, хотя такие планы были. Не исключено, что паркетник с новым дизайном все же выйдет на наш рынок – уже как Omoda.

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