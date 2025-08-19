Chery уточнила, когда кроссовер iCAUR V27 выйдет на российский рынок

Новинка китайской марки представляет собой последовательный гибрид. На домашний рынок модель, вероятно, выйдет до конца текущего года, а в РФ появится в первой половине 2026-го.

Компания Chery несколько лет назад вывела на поднебесный рынок марку, которая получила название iCar. В «домашнюю» линейку на сегодняшний день входят компактные кроссоверы iCar 03 и iCar V23 с полностью электрической начинкой. Стоит отметить, что бренд представлен на экспортных рынках, при этом в ряде стран его название изменено на iCAUR. Именно под ним марка появится и на российском рынке, соответствующий анонс местный офис Chery сделал ещё в середине июня этого года.

На фото: iCAUR V27

Первенцем марки в РФ станет брутальный кроссовер iCAUR V27, первый тизер тогда ещё не названой новинки компания опубликовала в прошлом месяце. Первый показ флагманской модели бренда прошёл в Дубае (ОАЭ), при этом первым рынком для этого SUV, скорее всего, станет всё же Китай, где модель будет продаваться под названием iCar V27; предполагается, что здесь модель появится до конца текущего года. Как сегодня рассказали в российском офисе Chery, на авторынке РФ кроссовер стоит ждать в первой половине 2026-го.

Производитель называет iCAUR V27 внедорожником, однако, по предварительным данным, модель всё же представляет собой кроссовер с несущим кузовом. Флагман получил весьма брутальную внешность: образ создают массивные передний и задний бамперы, расширенные колёсные арки с «оквадраченными» накладками из некрашеного пластика, а также рельефный капот и запаска на корме.

Головная оптика оформлена в стиле Land Rover Defender. На крыше можно увидеть полноценные рейлинги и две продольные стеклянные секции, профиль украшают двухцветные колёсные диски, подножки, обычные дверные ручки, а также большие наружные зеркала на отдельных ножках. Ещё у iCAUR V27 фонари оформлены в виде пары сдвоенных квадратов, расположенных вертикально по бокам от распашной багажной двери.

Длина глобальной версии флагманского кроссовера составляет 5045 мм (не исключено, что указан показатель с учётом запаски), ширина – 1976 мм, высота – 1894 мм, а расстояние между осями равно 2900 мм. Поднебесный производитель пока не публиковал официальных изображений интерьера у iCAUR V27, однако, судя по снимкам фотошпионов, новинка получит виртуальную приборку, интегрированную в переднюю панель, отдельный большой тачскрин информационно-развлекательной системы, устройство для беспроводной зарядки смартфонов на центральном тоннеле.

Ранее сообщалось, что iCAUR V27 – это последовательный гибрид, правда, подробностей о силовой установке пока практически нет. Известно, что в состав системы входит бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра: он работает в режиме генератора для батареи и механически не связан с колёсами. По неподтверждённым данным, этот кроссовер предложат с задним и полным приводом, при этом совокупная отдача полноприводной модификации может составить 455 л.с.

Отметим, в представительстве Chery сегодня рассказали о том, что iCAUR V27 REEV сможет эффективно работать даже при таких экстремальных температурах как -35°C и +60°C. Подробности о российской версии новинки станут известны позже.