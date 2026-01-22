Новинки ×

Chevrolet Damas Max и Move: новые фото и подробности об оснащении

22.01.2026 773 0 0
Свежий Damas представлен на рынке Узбекистана в виде фургона и чисто пассажирского компактвэна. Обе модификации доступны с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор. Цены уже известны.

Появление в Узбекистане совершенно нового Chevrolet Damas компания UzAuto Motors анонсировала еще осенью прошлого года. Первые подробности о модели раскрыли в самом конце 2025-го, тогда же были опубликованы цены. А теперь свежий Damas обзавелся собственной страницей на местном сайте Шеви, вдобавок там выложили полный прайс-лист с описанием комплектаций.

Напомним, в качестве следующего Chevrolet Damas фирма UzAuto позиционирует модель, которая уже давно присутствует в странах Латинской Америки под именем Chevrolet N400 или Chevrolet Tornado. И это не оригинальная разработка концерна General Motors: галстук-бабочку получил «китаец» Wuling Hongguang V. При этом, как сообщили ранее в UzAuto, в Узбекистане продолжается выпуск прежнего микровэна Damas, который ведет свою историю еще от Daewoo начала 1990-х.

Свежая модель в соседней стране представлена в двух модификациях – грузовой Max и чисто пассажирской Move. Согласно прайс-листу, у пассажирского компактвэна два исполнения – на 7 или 8 мест (в предыдущем пресс-релизе упоминалась только семиместная версия). Длина нового Chevrolet Damas равна 4425 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, показатели предшественника – 3485 и всего 1840 мм.

Новые фургончик и вэн доступны с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор – объемом 1,2 или 1,5 л мощностью 81 и 103 л.с. соответственно (120 и 140 Нм). Младший двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой, второму положена 6МТ. Chevrolet Damas имеет задний привод. Спереди у него дисковые тормоза, сзади – барабанные.

В базе заявлены: 14-дюймовые стальные колеса, тканевая обивка, аудиосистема с USB и Bluetooth, кондиционер, две подушки безопасности, ABS и EBD. Дорогие комплектации – это противотуманки, легкосплавные диски (тоже 14-дюймовые), «двухзонный кондиционер», четыре динамика вместо двух в начальных версиях, электростеклоподъемники передних дверей, ESC.

Фургон Chevrolet Damas Max оценили в 134 439 000 – 142 471 000 сумов (около 860 000 – 911 000 рублей по текущему курсу). Компактвэн Chevrolet Damas Move обойдется в 139 675 000 – 154 128 000 сумов (893 000 – 986 000 рублей). Предыдущий Damas сегодня стоит от 93 156 000 сумов (596 000 рублей).

фургон компактвэн Узбекистан авторынок новинки Chevrolet Wuling
