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  • Citroen C4 раскрыли досрочно: это кросс-хэтч, теперь не только с ДВС, но и в виде электрокара

Citroen C4 раскрыли досрочно: это кросс-хэтч, теперь не только с ДВС, но и в виде электрокара

16.06.2020 480 0 0

Компания Citroen не стала дожидаться презентации новой модели и полностью раскрыла ее дизайн. Вдобавок французы поделились кое-какими подробностями о «пятидверке».

 

Всего через несколько часов после публикации видеотизера своей новинки марка Citroen распространила полноценные фирменные фотографии модели. Итак, теперь официально: Citroen C4 представляет собой вовсе не купеобразный SUV, а кросс-хэтчбек. За «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. А вот накладки Airbump, которые имеются у C4 Cactus и C3, новинке, вопреки ожиданиям, не достались, вставки по бокам – всего лишь декор.

В дизайне экстерьера прослеживаются черты прошлогоднего концепта Citroen 19_19, причем задние фонари все же сделали в виде «игреков» (в тизерном ролике это было не так заметно). В релизе марки упомянута и «пятидверка» Citroen GS, которую выпускали в 70-х годах прошлого века (к слову, в 1971-м GS стал «Европейским автомобилем года»): «хвост» багажника у нового C4, видимо, был вдохновлен этой моделью.

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Внутри – виртуальная «приборка», усеченное рулевое колесо, мультимедийная система с «парящим» экраном, маленький селектор трансмиссии и кресла Advanced Comfort (со специальной пеной в наполнителе, такие сиденья лучше принимают форму тел седоков). Кроме того, кросс-хэтч получил проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и множество систем безопасности. А еще новому C4 обещана некая «уникальная инновация для переднего пассажира», но что это – узнаем лишь после премьеры.

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О технике пока молчок, в Citroen лишь подтвердили, что «пятидверку» предложат с бензиновым и дизельным моторами, плюс покупателям будет доступна полностью электрическая версия, названная e-C4 (французский эквивалент – ё-С4). Ну и еще в компании отметили, что хэтчбек имеет подвеску Progressive Hydraulic Cushions, как у C4 Cactus и кроссовера C5 Aircross: в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя.

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По предварительным данным, в основе нового С4 лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), рассчитанная как для B-сегмента, так и для класса С: на этой «тележке» построены последние Peugeot 208/Peugeot 2008 и Opel Corsa, а также паркетники DS 3 Crossback и Opel Mokka второй генерации. Кстати, все перечисленные родственники тоже имеют полностью электрические версии. Начинку C4 наверняка разделил с соплатформенными моделями. Так, «зеленые» Peugeot и Opel имеют 136-сильный электромотор и батарею ёмкостью 50 кВт*ч (запас хода составляет 330-340 км по циклу WLTP), а «традиционным» вариантам положены бензиновая «тройка» 1.2 PureTech («атмосферник» выдает 75 л.с., турбоверсия – 100, 130 или 155 л.с.) и турбодизель 1.5 BlueHDi (100 или 130 л.с.).

Кросс-хэтч дебютирует 30 июня, в Европе продажи начнутся до конца текущего года. О появлении «пятидверки» на российском рынке пока не сообщается.

хэтчбек авторынок электромобиль новинки Citroen Citroen C4

 

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