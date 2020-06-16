Новый Citroen C4 показался на видео: необычный дизайн и «зелень» для всех

Хэтчбек Citroen C4 отправили в отставку в 2018-м, ведь модель так и не смогла догнать своих главных конкурентов: по данным ресурса CarSalesBase, лучшим годом для «француза» второго поколения (дебютировал в 2010-м) в Европе стал 2011-й, когда было реализовано 113 500 автомобилей. Ну а результат 2017-го, к примеру, — лишь 32 600 машин. Для сравнения, Volkswagen Golf в Старом свете с 2011 по 2019-й расходился тиражом в среднем по 450 000 – 500 000 экземпляров ежегодно, Opel Astra за тот же период удавалось обрести и 250 000, и 300 000 владельцев (хотя в 2019-м спрос просел до 136 600 штук), а Ford Focus стабильно находит по 200 000 хозяев ежегодно. После ухода С4 его «заместителем» считался C4 Cactus, разжалованный из SUV в хэтчбеки еще в 2017-м. Впрочем, эта модель успеха тоже не снискала: в прошлом году выбор на ней в Европе остановили всего 52 600 клиентов. А теперь марка задумала рокировку – Кактус заменят новым С4, без «колючей» приставки. Тизерная кампания свежего Citroen уже стартовала, полностью новинку рассекретят 30 июня.

В коротком ролике продемонстрирована корма электрического варианта, он носит имя e-C4 (французский эквивалент – ё-С4), но традиционные версии тоже будут. Напомним, эта модель уже не раз попадалась в объективы камер фотошпионов во время испытаний, причем замаскированные прототипы выглядели как кросс-купе. Однако, по предварительной информации, новинку все же будут позиционировать в качестве хэтчбека, пусть и с «хвостиком». Между тем подобная модель в гамме марки уже была – это «пятидверка» Citroen GS, которую выпускали в 70-х годах прошлого века.



В дизайне задней части нового Citroen C4 прослеживаются мотивы прошлогоднего концепта Citroen 19_19, хотя на фонари в виде литеры Y компания все же не решилась. Но не исключено, что «игреки» будут спереди. Кроме того, благодаря предыдущим шпионским фото, мы знаем, что по бокам у модели есть защитные накладки Air Bump, как у нынешнего Кактуса.

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Новинка построена на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), рассчитанной как для B-сегмента, так и для класса С: на ней же базируются последние Peugeot 208/Peugeot 2008 и Opel Corsa, а также паркетники DS 3 Crossback и Opel Mokka второй генерации. Кстати, все перечисленные родственники тоже имеют полностью электрические версии. Начинку C4 наверняка разделил с соплатформенными моделями. Так, «зеленые» Peugeot и Opel оснащаются 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт*ч (запас хода составляет 330-340 км по циклу WLTP), а «традиционным» вариантам положены бензиновая «тройка» 1.2 PureTech («атмосферник» выдает 75 л.с., турбоверсия – 100, 130 или 155 л.с.), и турбодизель 1.5 BlueHDi (100 или 130 л.с.).



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Тизер электрического Citroen e-C4 на страницах марки в соцсетях сопровождает хештег #ElectricForAll (в данном контексте – «электрокар для всех»): судя по всему, компания намекает на привлекательные цены, то есть «зеленая» версия нового C4, видимо, окажется дешевле Volkswagen ID.3. Полный прайс-лист последнего должны опубликовать в ближайшее время, пока же в VW обещают стартовый ценник «менее 40 000 евро» (около 3 159 000 рублей по актуальному курсу). К слову, электрический Golf предыдущей генерации (в новом поколении электроверсии не будет, дабы не мешать ID.3) на родине сегодня обойдется минимум в 31 900 евро (2 520 000 рублей).



В Европе заказы на новый Citroen C4 начнут принимать уже в этом году. Вполне возможно, что позже модель доберется и до России, но электрическую «пятидверку» к нам все же вряд ли привезут.