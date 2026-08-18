Czinger 21C Spyder: две съёмные крыши и ещё больше аддитивных технологий в конструкции

Американская компания Czinger Vehicles из Лос-Анджелеса представила открытую версию Spyder своего мелкосерийного гибридного суперкара 21C. К появлению новой версии приурочена и техническая модернизация Czinger 21C — деталей, напечатанных на 3D-принтере, стало ещё больше.

Czinger Vehicles — необычный представитель американского автопрома, сделавший ставку на гибридную силовую установку и аддитивные технологии производства (в данном случае это разновидность 3D-печати с использованием металлического порошка). Компанию Czinger Vehicles основал в 2019 году Кевин Зингер, специалист по 3D-печати и системам проектирования с помощью искусственного интеллекта. Сегодня значительную роль в работе компании играет сын Кевина Зингера — Лукас Зингер.

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Дебютной моделью Czinger Vehicles в 2021 году стал двухместный гибридный суперкар Czinger 21C с тандемной посадкой и широким применением аддитивных технологий. Большинство узлов и агрегатов для Czinger 21C, включая ДВС, компания разработала сама, оптимизируя их конструкцию с помощью ИИ под возможности современной 3D-печати из металла. В основном Czinger использует для этого собственный алюминиевый сплав Z301 — из него изготовлены многие несущие элементы конструкции, детали двигателя и трансмиссии, детали подвески, тормозные суппорты, элементы интерьера. В основе кузова между тем лежит углепластиковый монокок.

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С 2021 года Czinger 21C успел обзавестись несколькими спецверсиями, но версия со съёмным верхом у него появилась впервые. Для Czinger 21C Spyder предусмотрены сразу два съёмных верха: лёгкий тканевый хранится в самой машине и может быть установлен в любой момент вручную, если пойдёт дождь. Жёсткий углепластиковый верх массой 10 кг в демонтированном состоянии придётся хранить в гараже на красивой стойке, изготовленной на 3D-принтере. Аэродинамическое оперение суперкара оптимизировано под езду без крыши. Со снятой крышей прижимная нагрузка на скорости 241 км/ч достигает 1482 кг, с установленной жёсткой крышей — 1500 кг. На скорости 322 км/ч прижимная нагрузка с установленной жёсткой крышей увеличивается до 2470 кг.

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Узкий салон Czinger 21C Spyder получил новую переднюю панель, представляющую собой ажурную несущую конструкцию, изготовленную на 3D-принтере. Единственный многофункциональный экран расположен над сплюснутым рулём. Штатная 650-ваттная аудиосистема Morel Hi-Fi насчитывает восемь динамиков, из них два — это ультратонкие сабвуферы, интегрированные в нижнюю часть кузова. Двери у суперкара — ножничного типа, то есть открываются вверх по часовой стрелке.

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Силовая установка у Czinger 21C Spyder гибридная, параллельного типа, без возможности зарядки тяговых 800-вольтовых батарей от внешнего источника. Батарей у суперкара две, они расположены в боковинах кузова. Ёмкость каждой батареи — 2,1 кВт·ч, в сумме выходит 4,2 кВт·ч. Заряжаются батареи при переходе тяговых электромоторов в режим генератора. Тяговых электромоторов у Czinger 21C Spyder три: два вращают передние колёса, а третий соединён с коленвалом бензинового двигателя. Максимальная совокупная отдача электромоторов — 373 кВт (507 л.с.) и 400 Нм.

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Бензиновый 2,88-литровый битурбомотор V8 расположен продольно за кокпитом, его максимальная отдача — 760 л.с. и 538 Нм, максимальная частота вращения коленвала — 11 000 об/мин. Сзади к двигателю V8 пристыкована поперечно 7-ступенчатая роботизированная секвентальная коробка передач Xtrac с одним сцеплением, в которую вживлены три 48-вольтовых электромотора — один выжимает сцепление, а два других сглаживают рывки при переключениях передач.

Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1267 л.с. и 938 Нм. До 100 км/ч Czinger 21C Spyder разгоняется за 1,92 с, максимальная скорость — 330 км/ч. Сухая масса суперкара — 1620 кг, развесовка — 45/55 в пользу задней оси.

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Подвеска у Czinger 21C Spyder — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу», с адаптивными амортизаторами. Рулевое управление — реечного типа с гидравлическим усилителем. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних тормозных дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). На Czinger 21C Spyder дебютировали новые напечатанные на 3D-принтере суппорты BrakeNode, объединённые с поворотными кулаками и каналами для подачи тормозной жидкости. Такая «свёртка» позволила снизить неподрессоренную массу на 0,7 кг на каждом колесе, повысить надёжность тормозной системы и упростить её обслуживание. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2, Michelin Pilot Sport Cup 2R либо Michelin Pilot Sport 4S. Размерность передних шин — 265/35 R 20, задних — 325/30 R 21.

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Стоит Czinger 21C Spyder от 2,75 млн долларов, тираж — 30 экземпляров.