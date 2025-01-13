Dacia Sandero нового поколения получит внешность в стиле Duster и останется хэтчбеком

Согласно плану румынской марки, пятидверка следующей генерации будет представлена в 2027 году. Ожидается, что экстерьер оформят в соответствии с актуальным фирменным стилем.

Бренд Dacia принадлежит французской группе Renault, на некоторых рынках модель Sandero продаётся под материнской маркой. Пятидверка появилась в 2007 году, при этом актуальное третье поколение дебютировало в 2020-м, а обновление пережила в 2022-м. На европейском рынке дела у модели идут в целом неплохо: по данным JATO Dynamics, за первые 11 месяцев прошлого года было продано 245 686 экземпляров, что на 14% больше, чем в январе-ноябре 2023-го.

На фото: актуальный хэтчбек Dacia Sandero

Ожидается, что Dacia Sandero четвёртого поколения будет представлен в 2027 году. Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела дизайна Дачии Дэвида Дюрана, будущая пятидверка не пойдёт по стопам Citroën C3 и не превратится в маленький кроссовер, а останется пятидверным хэтчбеком. Он отметил, что Sandero останется вместительной и одновременно компактной моделью, которой легко управлять и которую легко парковать; ещё в списке плюсов – сравнительно экономичное потребление топлива.

При этом Дэвид Дюран добавил, что в линейке останется вариант «повышенной проходимости» с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по периметру кузова – Dacia Sandero Stepway, который тоже через пару лет сменит поколение.

Ещё шеф-дизайнер Dacia отметил, что внешность хэтчбека в ходе смены генерации будет изменена, её оформят в стиле актуальных Dacia Duster (актуальный кроссовер был представлен в конце осени 2023 года) и Bigster (дебютировал в октябре 2024-го). Кстати, Бигстер совсем недавно появился в продаже на европейском рынке, причём с весьма привлекательным ценником.

На фото: салон актуального хэтчбека Dacia Sandero

Известно, что в основе Dacia Sandero нового поколения останется платформа CMF-B разработки инженеров группы Renault. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «четвёртый» Sandero предложат как с бензиновыми двигателями, так и с полностью электрической «начинкой». Ожидается, что визуально они будут отличаться друг от друга минимально. Официальной информации о технике пока нет.

Вероятно, у «зелёной» версии «четвёртого» Sandero не будет большого запаса хода: соответствующее решение в компании могут принять, чтобы снабдить хэтчбек сравнительно невысоким ценником; кроме того, у батареи, скорее всего не будет возможности быстрой зарядки.

Пока что нельзя предположить, какой окажется стоимость Dacia Sandero нового поколения. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, актуальный хэтчбек стоит не менее 12 400 евро (эквивалентно примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу), а за Sandero Stepway здесь сейчас просят от 15 100 евро (около 1,6 млн рублей).