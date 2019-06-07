Дерзкий бюджетник: Lada Priora Sport

Дерзкий бюджетник: Lada Priora Sport

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Тольяттинский автомобиль производился в нескольких модификациях, однако массовой спортивной версии так и не получил. На фоне появившейся недавно модели Vesta Sport и готовящейся аналогичной модификации Гранты, мы решили представить, какой могла бы быть «прокачанная» Приора.
 

Первый опытный образец Priora показали ещё в 2003 году на Московском автосалоне, и лишь спустя три с половиной года седан встал на конвейер. Годом позже, в 2008-м, к нему присоединился хэтчбек, ещё через год – универсал. Позже появилась Приора во варианте Coupe, однако она выпускалась совсем малыми сериями, и это был, по сути, трёхдверный хэтчбек. Он также имел в своём имени приставку Sport, но не обладал существенными отличиями во внешности от стандартных Приор. Мы же решили «примерить» популярной в России модели образ от её преемника Vesta Sport.

Lada Priora sport front2

Одной из главных проблем во внешности Приоры являются маленькие задние арки и, соответственно, тяжеловесная задняя часть, перешедшая по наследству от «десятого» семейства. На наших рендерах мы увеличили как передние, так и задние арки, теперь они могут разместить колёса большего размера.  Автомобиль получил новый передний бампер с более крупным воздухозаборником и декоративной отделкой красным элементом. Решётка радиатора осталась прежней, при этом её хромированная окантовка изменена на чёрную. Появились широкие накладки на пороги, а также иной задний бампер с имитацией диффузора и парой встроенных в него патрубков выхлопной системы. Дополняет образ спойлер с встроенным стоп-сигналом, закреплённый на верхней кромке крышки багажника.

В самой мощной версии Приора оснащалась 106-сильным двигателем 1.6, который обеспечивал ей паспортный разгон до сотни на 11,5 секунд. Мотор с такими же характеристиками является базовым для Весты. «Прокачанной» версии Приоры, конечно, куда больше подошёл бы двигатель от Vesta Sport – 1.8, 145 л.с., 187 Нм.

Lada Priora sport rear2

Седан Lada Priora выпускался до июля 2018 года. Ставшая его наследником Vesta предлагается по цене от 594 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). А вот версия Vesta Sport уже существенно дороже – минимум 1 009 900 руб.

Между тем, на днях мы протестировали новый универсал Lada Granta Cross. Кстати, недавно героем нашей рубрики «Дерзкий бюджетник» стала ещё одна Лада – на этот раз четырёхдверный пикап 4×4 в премиальном тюнинге.

Рендеры "Колёса.ру" Тюнинг Priora Sport спортивные автомобили спортивные седаны Lada Priora
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
sc 1968

Умерла так умерла. А слабО нарисовать тюнинговый Форд-Т? 😉

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