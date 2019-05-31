Дерзкий бюджетник: пикап Lada 4x4 в премиальном тюнинге

Дерзкий бюджетник: пикап Lada 4×4 в премиальном тюнинге

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Тольяттинский внедорожник производится уже несколько десятилетий, при этом он имеет только два типа кузова. А как насчёт четырёхдверного пикапа? Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить такой вариант, да ещё и в тюнинговом виде.
 

Компактный отечественный внедорожник впервые был представлен публике в 1977 году, однако и сейчас, спустя более сорока лет и пережив несколько обновлений, он остаётся популярным на рынке, чему подтверждение – пятое место в рейтинге самых продаваемых авто сегмента SUV по итогам апреля 2019 года! При этом на выбор предлагаются два варианта кузова с тремя и пятью дверьми, и пикап в модельной гамме не помешал бы, не так ли? Немногие знают, но такой автомобиль существует и носит имя Lada 4x4 Pickup (ранее ВАЗ-2329). Он представляет из себя удлинённый пятиместный пикап на базе ВАЗ-21213 и изготавливается мелкой серией на ОПП ВАЗа. Его колёсная база составляет 2 700 мм, а задний свес увеличен на 300 мм. Однако, несмотря на пятиместность, он имеет лишь две двери, что существенно ограничивает удобство пользования автомобилем. Поэтому мы представили более распространённый в современном автомобильном мире четырёхдверный вариант – он и практичнее, и выглядит более гармонично.

Lada Niva pickup front2

Задние двери сделаны немного короче, чем на пятидверной Lada 4x4, но дверные проёмы в нижней части достаточно широкие. Поскольку мы решили представить не просто пикап, а его «заряженную» версию, то ему полагаются и новые силовые бамперы (в передний встроена дополнительная светотехника), пороги, переработанная светодиодная оптика спереди и сзади, а также широкие накладки на колёсные арки, вмещающие в себя большие колёса с «зубастой» резиной. В некотором плане, такой автомобиль может быть нашим ответом новому пикапу Jeep Gladiator, сделанному на базе Wrangler.

Очевидно, что стандартный 83-сильный бензиновый 1.7, устанавливаемый на все варианты Lada 4x4, был бы слабоват для такой машины с увеличенной массой и грузоподъёмностью. Существующий мелкосерийный пикап на заказ могут оснастить двигателем ВАЗ-2130 (1.8, 84 л.с.), что не сильно улучшает картину. Из относительно бюджетных альтернатив можно было бы выбрать тот же двухлитровый 143-сильный бензиновый мотор от кроссоверов родственной компании Renault, который обеспечил бы существенную прибавку в характеристиках.

Lada Niva pickup rear2

Сегодня стандартная трёхдверная Lada 4x4 предлагается по цене от 518 900 рублей. 5-тидверная модификация на 39 тысяч дороже в аналогичной комплектации. Кроме того, есть вариант Urban с более современными бамперами и некоторыми дополнительными опциями – от 581 900 руб. Самый дорогой внедорожник с приставкой Bronto оценивается минимум в 722 900 руб. 

Кстати, уже совсем скоро АВТОВАЗ планирует вывести на рынок кросс-универсал Lada Granta.

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