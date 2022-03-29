Новинки ×

Дерзкий «бюджетник»: новый Nissan Juke-R

29.03.2022 653 0 1

Десять лет назад японская компания представила прототип Juke-R, назвав его «первым кроссовером-суперкаром в мире». А как бы мог выглядеть подобный автомобиль сегодня?

 

Компактный паркетник Juke появился в гамме японского бренда в 2010 году, став серийной версией концепта Nissan Qazana, продемонстрированного годом ранее на Женевском автосалоне. В 2012-м состоялась премьера первого «горячего» кроссовера Juke-R, который был оснащён мотором от спорткара GT-R – V6 3.8 мощностью 485 л.с., который комплектовался 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Это позволяло паркетнику достичь скорости в 100 км/ч всего за 3,7 секунды. В 2015 году компания показала доработанную версию модели, которая получила имя Juke-R 2.0 (кстати, онлайн-журнал kolesa.ru даже делал тест-драйв этого автомобиля). Её оснастили двигателем от GT-R Nismo, который развивал уже 600 л.с. Наконец, осенью 2-19 года Nissan представил второе поколение Juke, и оно пока не получило подобных заряженных версий. А как бы она могла выглядеть?

Рендер нового Nissan Juke-R

Представленный на рендерах кроссовер получил новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части, а также доработанную решётку радиатора с дополнительными прорезями по бокам. На порогах появились накладки с узкой декоративной полоской в нижней части, такая же имеется и на бамперах – аналогичной обладает нынешний спорткар GT-R Nismo. Задний бампер также новый, в него встроены 4 круглых патрубка выхлопной системы и диффузор в центральной части. В задней части крыши появился дополнительный спойлер, также кроссовер изображён с новыми колёсными дисками.

Рендер нового Nissan Juke-R

Подобно модели, сделанной на базе первого поколения, новый Juke-R мог бы получить начинку от спорткара GT-R (R35). Кстати, он является одним из долгожителей современного автомобильного рынка, ведь его премьера состоялась ещё в 2007 году. С тех пор купе получило несколько обновлений, и в нынешнем виде модель производится с 2016-го года. Как уже говорилось, GT-R оснащается 6-цилиндровым бензиновым мотором 3.8 с двумя турбокомпрессорами. Сегодняшний спорткар в базе выдаёт 570 л.с. и 633 Нм крутящего момента, а самая мощная модификация Nismo – 600 л.с. и 652 Нм. Стоит упомянуть и особую юбилейную версию GT-R50, которая получила оригинальный кузов от ателье Italdesign и доработанный мотор, отдача которого составляет 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента. Таких автомобилей было выпущено всего 50 штук.   

Nissan Juke-R 2.0 2015 года
1 / 4
Nissan Juke-R 2.0 2015 года
2 / 4
Nissan Juke-R 2.0 2015 года
3 / 4
Nissan Juke-R 2.0 2015 года
4 / 4

Сегодня в России Nissan Juke официально не представлен, хотя модель первого поколения некоторое время была настоящим хитом на нашем рынке: например, за 2014 год было продано почти 20,5 тысяч экземпляров. Для сравнения, за прошлый год аналогичным тиражом в России разошёлся другой паркетник Nissan – Qashqai.   

Напомним, в начале этого месяца мы рассказывали об опыте владения 280-сильным купе Nissan 350Z 2005 года выпуска.  

кроссовер спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Nissan Nissan Juke Nissan GT-R

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Темное будущее рынка: как дилеры будут продавать нам новые и подержанные машины и что станет с обслуживанием События последних недель полностью поменяли ситуацию на авторынке России. Сейчас мы живем на пике перемен, а процессами продаж рулят спекулятивное предложение и страх неопределенности. Что ж... 3589 1 9 28.03.2022
Статьи / История Эмка, но не BMW: как и почему ВАЗ-2110 дважды получил бельгийский рестайлинг Рестайлинг автомобиля – явление привычное и неизбежное. Ведь за конвейерную жизнь машины, которая обычно длится 7-8 лет, большинство автомобилей переживает как минимум одну достаточно крупну... 3310 3 5 26.03.2022
Статьи / Гаджеты «Ты что тут, самый умный?!»: обзор сигнатурного комбо-устройства Neoline X-COP 9200c Гаджеты от Neoline всегда считались одними из самых продвинутых в плане харда и софта устройств на российском рынке. И в этот раз на тесте «Колёс» – устройство в принципиально новом для Neol... 1285 0 0 25.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21641 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18144 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14281 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings