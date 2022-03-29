Десять лет назад японская компания представила прототип Juke-R, назвав его «первым кроссовером-суперкаром в мире». А как бы мог выглядеть подобный автомобиль сегодня?

Компактный паркетник Juke появился в гамме японского бренда в 2010 году, став серийной версией концепта Nissan Qazana, продемонстрированного годом ранее на Женевском автосалоне. В 2012-м состоялась премьера первого «горячего» кроссовера Juke-R, который был оснащён мотором от спорткара GT-R – V6 3.8 мощностью 485 л.с., который комплектовался 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Это позволяло паркетнику достичь скорости в 100 км/ч всего за 3,7 секунды. В 2015 году компания показала доработанную версию модели, которая получила имя Juke-R 2.0 (кстати, онлайн-журнал kolesa.ru даже делал тест-драйв этого автомобиля). Её оснастили двигателем от GT-R Nismo, который развивал уже 600 л.с. Наконец, осенью 2-19 года Nissan представил второе поколение Juke, и оно пока не получило подобных заряженных версий. А как бы она могла выглядеть?

Рендер нового Nissan Juke-R

Представленный на рендерах кроссовер получил новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части, а также доработанную решётку радиатора с дополнительными прорезями по бокам. На порогах появились накладки с узкой декоративной полоской в нижней части, такая же имеется и на бамперах – аналогичной обладает нынешний спорткар GT-R Nismo. Задний бампер также новый, в него встроены 4 круглых патрубка выхлопной системы и диффузор в центральной части. В задней части крыши появился дополнительный спойлер, также кроссовер изображён с новыми колёсными дисками.

Рендер нового Nissan Juke-R

Подобно модели, сделанной на базе первого поколения, новый Juke-R мог бы получить начинку от спорткара GT-R (R35). Кстати, он является одним из долгожителей современного автомобильного рынка, ведь его премьера состоялась ещё в 2007 году. С тех пор купе получило несколько обновлений, и в нынешнем виде модель производится с 2016-го года. Как уже говорилось, GT-R оснащается 6-цилиндровым бензиновым мотором 3.8 с двумя турбокомпрессорами. Сегодняшний спорткар в базе выдаёт 570 л.с. и 633 Нм крутящего момента, а самая мощная модификация Nismo – 600 л.с. и 652 Нм. Стоит упомянуть и особую юбилейную версию GT-R50, которая получила оригинальный кузов от ателье Italdesign и доработанный мотор, отдача которого составляет 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента. Таких автомобилей было выпущено всего 50 штук.

Nissan Juke-R 2.0 2015 года 1 / 4 Nissan Juke-R 2.0 2015 года 2 / 4 Nissan Juke-R 2.0 2015 года 3 / 4 Nissan Juke-R 2.0 2015 года 4 / 4

Сегодня в России Nissan Juke официально не представлен, хотя модель первого поколения некоторое время была настоящим хитом на нашем рынке: например, за 2014 год было продано почти 20,5 тысяч экземпляров. Для сравнения, за прошлый год аналогичным тиражом в России разошёлся другой паркетник Nissan – Qashqai.

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