Детский возраст и большие достижения: представлен Zeekr 001 5th Anniversary Edition

Марка Zeekr, принадлежащая китайскому холдингу Geely, доросла до своего первого юбилея — ей исполнилось пять лет с момента выхода на рынок. По такому случаю выпущена спецверсия 5th Anniversary Edition электрического лифтбека Zeekr 001 с очень богатым оснащением и регулируемой подвеской KW.

Zeekr 001 справил премьеру в 2021 году и стал дебютной моделью китайского премиального бренда, с тех пор он пережил два крупных обновления, последнее состоялось осенью прошлого года, тогда лифтбек переехал на 900-вольтовую электрическую архитектуру. К настоящему моменту общий тираж Zeekr 001 превысил 350 000 экземпляров, при этом примерно каждый пятый Zeekr 001 официально уходит на экспорт. Сколько уходит на экспорт неофициально, можно только гадать — ясно только, что много, в российских городах Zeekr 001 — одна из самых часто встречающихся на дорогах «электричек». Официальных продаж Zeekr в РФ до сих пор нет.

По мировым меркам пять лет — это детский возраст, праздновать в таком возрасте пышный юбилей немного наивно, но в Китае модельные ряды местных автомобильных компаний обновляются с такой бешеной скоростью, что пять лет считаются уже пенсионным возрастом. Zeekr 001 тем не менее пока на пенсию не собирается, несмотря на то, что спрос на него в Китае снижается: за первые два месяца этого года, по данным CAAM, продано 6161 шт., что на 25,7% меньше, чем в январе-феврале 2025 года. Вместе с тем общие продажи марки Zeekr в Китае за тот же период выросли на 35,1% до 35 091 шт.

Юбилейная версия 5th Anniversary Edition лифтбека Zeekr 001 адресована клиентам, которые в первую очередь ценят в этой модели спортивность. Главной технической особенностью спецверсии стала регулируемая подвеска KW, настройка которой, как утверждается, заняла целых три года. На отбой доступны 16 ступеней регулировки, на сжатие — 12 ступеней, дорожный просвет регулируется в диапазоне 35 мм. В комплект также входят мощные дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами Brembo.

Внешние особенности — это пакет FR-Line с аэродинамическим обвесом из углепластика, красные логотипы и 22-дюймовые кованые колёса чёрного цвета, обутые в шины Pirelli P Zero. Салон имеет обширные вставки из красной алькантары. В оснащение входят панорамная стеклянная крыша с регулируемой прозрачностью и имитацией звёздного неба, передние кресла с многоточечными массажёрами, 4680-ваттная аудиосистема с 29 динамиками и полный набор электронных ассистентов водителя.

Силовая установка — самая мощная в гамме, если не считать стоящую особняком версию FR: два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 680 кВт (925 л.с.) и 913 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,91 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Ёмкость батареи — 103 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 680 км по циклу CLTC.

В продажу Zeekr 001 5th Anniversary Edition поступит на следующей неделе, цена пока не объявлена. Полагаем, она будет немного выше, чем у топового Zeekr 001 в комплектации Ultra+ с такой же силовой установкой, который сейчас стоит в Китае 329 800 юаней (3,82 млн рублей в переводе по текущему курсу). 1265-сильный Zeekr 001 FR по-прежнему стоит в Китае 769 000 юаней (8,9 млн рублей).