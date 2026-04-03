Детский возраст и большие достижения: представлен Zeekr 001 5th Anniversary Edition

03.04.2026 8980 0 0
Марка Zeekr, принадлежащая китайскому холдингу Geely, доросла до своего первого юбилея — ей исполнилось пять лет с момента выхода на рынок. По такому случаю выпущена спецверсия 5th Anniversary Edition электрического лифтбека Zeekr 001 с очень богатым оснащением и регулируемой подвеской KW.

Zeekr 001 справил премьеру в 2021 году и стал дебютной моделью китайского премиального бренда, с тех пор он пережил два крупных обновления, последнее состоялось осенью прошлого года, тогда лифтбек переехал на 900-вольтовую электрическую архитектуру. К настоящему моменту общий тираж Zeekr 001 превысил 350 000 экземпляров, при этом примерно каждый пятый Zeekr 001 официально уходит на экспорт. Сколько уходит на экспорт неофициально, можно только гадать — ясно только, что много, в российских городах Zeekr 001 — одна из самых часто встречающихся на дорогах «электричек». Официальных продаж Zeekr в РФ до сих пор нет.

По мировым меркам пять лет — это детский возраст, праздновать в таком возрасте пышный юбилей немного наивно, но в Китае модельные ряды местных автомобильных компаний обновляются с такой бешеной скоростью, что пять лет считаются уже пенсионным возрастом. Zeekr 001 тем не менее пока на пенсию не собирается, несмотря на то, что спрос на него в Китае снижается: за первые два месяца этого года, по данным CAAM, продано 6161 шт., что на 25,7% меньше, чем в январе-феврале 2025 года. Вместе с тем общие продажи марки Zeekr в Китае за тот же период выросли на 35,1% до 35 091 шт.

Юбилейная версия 5th Anniversary Edition лифтбека Zeekr 001 адресована клиентам, которые в первую очередь ценят в этой модели спортивность. Главной технической особенностью спецверсии стала регулируемая подвеска KW, настройка которой, как утверждается, заняла целых три года. На отбой доступны 16 ступеней регулировки, на сжатие — 12 ступеней, дорожный просвет регулируется в диапазоне 35 мм. В комплект также входят мощные дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами Brembo.

Внешние особенности — это пакет FR-Line с аэродинамическим обвесом из углепластика, красные логотипы и 22-дюймовые кованые колёса чёрного цвета, обутые в шины Pirelli P Zero. Салон имеет обширные вставки из красной алькантары. В оснащение входят панорамная стеклянная крыша с регулируемой прозрачностью и имитацией звёздного неба, передние кресла с многоточечными массажёрами, 4680-ваттная аудиосистема с 29 динамиками и полный набор электронных ассистентов водителя.

Силовая установка — самая мощная в гамме, если не считать стоящую особняком версию FR: два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 680 кВт (925 л.с.) и 913 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,91 с, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Ёмкость батареи — 103 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 680 км по циклу CLTC.

В продажу Zeekr 001 5th Anniversary Edition поступит на следующей неделе, цена пока не объявлена. Полагаем, она будет немного выше, чем у топового Zeekr 001 в комплектации Ultra+ с такой же силовой установкой, который сейчас стоит в Китае 329 800 юаней (3,82 млн рублей в переводе по текущему курсу). 1265-сильный Zeekr 001 FR по-прежнему стоит в Китае 769 000 юаней (8,9 млн рублей).

Китай авторынок электромобиль новинки лифтбек Zeekr Zeekr 001

 

Новые статьи

Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 728 0 0 04.04.2026
Статьи / Двигатели Много денег и немного желания: как обрести счастье с современными моторами Говорят, что раньше, когда деревья были больше, а некоторые напитки – крепче, автомобильные двигатели тоже были не в пример нынешним: гораздо надежнее и ресурснее. Однако это утверждение не... 1874 3 3 03.04.2026
Статьи / Гаджеты Дорогой самообман: почему усилители GPS бесполезны против глушилок Не секрет, что работа спутниковой навигации в последнее время, скажем так, оставляет желать лучшего. Некоторые предприимчивые граждане решили воспользоваться ситуацией и предложить водителям... 1375 2 1 02.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48079 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19066 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9803 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
10 Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в по...
6 Страсть вернулась с бензобаком: тест-драйв Voyah Passion
5 Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового F...
Новые комментарии
