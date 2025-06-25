Дизайн кроссовера Jetour X70 Plus снова доработан: теперь в стиле Jetour X90 Pro

В Сети появились фотографии в очередной раз модернизированного паркетника Jetour X70. Предполагается, что официальную премьеру такая пятидверка справит до конца текущего года.

В начале недели мы рассказали о действительно новом бензиновом кроссовере Jetour X70L, его фото и основные характеристики внесли в базу Минпрома КНР. Тогда мы предположили, что этот SUV будут позиционировать в качестве модели следующего, второго по счету поколения. Но и от прежнего X70, который в строю с 2018 года, принадлежащий Chery бренд отказываться вовсе не собирается: одновременно с «элькой» компания сертифицировала в очередной раз доработанный паркетник первой генерации. Если точнее, то речь идет о модернизированной версии кроссовера с «фамилией» Plus. И это при том, что предыдущий рестайлинг Jetour X70 Plus провели в Китае всего год назад.

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Как бы то ни было, Плюсу переделали переднюю часть. Кроссовер получил новую радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками – как у старшей модели Jetour X90 Pro. Паркетник сохранил единую полоску ходовых огней и расположенные под ней квадратные блоки фар, но сами фары «отлепили» от решетки, вдобавок под ними появились новые декоративные вставки. Корму реформы не затронули.

Отдельных фото интерьера пока нет. Впрочем, и на имеющемся сертификационном снимке видно, что Jetour X70 Plus оставили табло. Кроссовер все так же будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Паркетник с новым дизайном сертифицирован с прежней бензиновой турбочетверкой 1.5 TCI мощностью 156 л.с. На X70 Plus образца 2024 года этот двигатель сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, тому Плюсу еще положены 184-сильный турбомотор 1.5 TGDI и 7DCT. Досталась ли эта пара преобразившемуся SUV – пока неизвестно. Привод в любом случае только передний.

Jetour X70 Plus для Китая образца 2024 года. В России кроссовер с аналогичной головной оптикой (но с другой решеткой) представлен как Soueast S07 1 / 5 Jetour X70 Plus для Китая образца 2024 года. В России кроссовер с аналогичной головной оптикой (но с другой решеткой) представлен как Soueast S07 2 / 5 Jetour X70 Plus для Китая образца 2024 года. В России кроссовер с аналогичной головной оптикой (но с другой решеткой) представлен как Soueast S07 3 / 5 Jetour X70 Plus для Китая образца 2024 года. В России кроссовер с аналогичной головной оптикой (но с другой решеткой) представлен как Soueast S07 4 / 5 Jetour X70 Plus для Китая образца 2024 года. В России кроссовер с аналогичной головной оптикой (но с другой решеткой) представлен как Soueast S07 5 / 5

По предварительным данным, на китайский рынок обновленный Jetour X70 Plus выйдет до конца года. Напомним, паркетник с квадратными фарами представлен и в России, но под другим брендом: у нас это Soueast S07. При этом на нашем рынке присутствует и Jetour X70 Plus, то есть кроссовер после одного из предыдущих рестайлингов.