Дизайн новых моделей BMW будет чище, но эксперименты с ноздрями продолжатся

Нидерландец Адриан ван Хойдонк пришёл работать в BMW в 1992 году, а свой нынешний руководящий пост он получил в 2009 году, став преемником скандально известного Криса Бэнгла. Современные модели BMW зачастую вызывают не меньше споров, чем приснопамятная бэнгловская «семёрка» BMW поколения E65/E66, просто ван Хойдонк, скажем так, «размазывает» инновации по нескольким моделям, а не валит их все на одну.

BMW M4 Cabrio

Премьеры BMW последних трёх лет сильно повысили градус полемики в рядах поклонников баварской марки и просто любителей порассуждать об автомобильном дизайне: гигантские ноздри актуальных BMW M3/M4, двухъярусная головная «оптика» BMW 7 Series и BMW X7, монструозный BMW XM, странные пропорции новой BMW 5 Series и общая избыточная деталировка нравятся далеко не всем, причём настолько категорично, что люди буквально проклинают отдел дизайна BMW и обвиняют его предательстве традиций марки.



BMW XM

Между тем Адриан ван Хойдонк и его команда как раз очень бережно относятся к истории BMW и отлично разбираются в классике, но не считают, что воспроизводство старых клише приведёт компанию к успеху. Практически все модели BMW 70-х, 80-х и начала 90-х считаются эталоном выверенного стиля, но это не значит, что такой стиль будет в массовом порядке востребован сегодня и в будущем, а отдел дизайна обязан смотреть в будущее, о чём Адриан ван Хойдонк заявил в интервью британскому журналу BBC Top Gear.



BMW i5

По словам ван Хойдонка, его команда прямо сейчас работает над моделями, которые увидят свет в 2025-2026 годах и обязаны оставаться актуальными примерно до 2023 года, то есть до конца своего жизненного цикла на конвейере. Получается, что дизайнерам приходится смотреть на десять лет вперёд и предлагать решения завтрашнего дня, а не потакать сегодняшним вкусам публики. То, что воспринимается в штыки сегодня, завтра может стать общим местом, то есть привычным решением, которое не вызывает ни у кого отторжения.



BMW i7

Вместе с тем глава отдела дизайна видит и внимательно изучает критику в адрес новинок BMW и какие-то коррективы в будущие модели вносит: в частности он обещает, что через пару лет дизайн BMW будет чище, то есть слишком сложная пластика кузовных панелей уйдёт в прошлое. Но с фирменными ноздрями компания продолжит экспериментировать, потому что это как раз в традициях BMW: в истории марки форма ноздрей и их положение на кузове постоянно менялись, так будет и впредь, но дизайнеры, разумеется, будут стараться придать им наиболее гармоничный для каждой конкретной модели вид, единого решения ждать не стоит.



Добавим, что продажи марки BMW, несмотря на утихающую полемику вокруг дизайна, остаются довольно высокими: в первом квартале текущего года реализовано 517 957 автомобилей, что на 0,4% меньше, чем в январе-марте 2022-го, при этом спрос на высокомаржинальные спортивные модели подразделения BMW M GmbH вырос на 18,9% до 46 430 шт.

