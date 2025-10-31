Гибридные авто ×
Dongfeng полностью раскрыл интерьер кроссовера Voyah Taishan, который привезут в Россию

31.10.2025 174 0 0

Концерн Dongfeng продолжает подогревать интерес к флагманскому кроссоверу своего премиального суббренда Voyah. Модель предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Внешность гигантского роскошного кроссовера Voyah Taishan раскрыли еще в сентябре. На прошлой неделе в Сеть выложили тизерное видео с интерьером модели. Теперь же салон полностью рассекречен. Напомним, на родине продажи новинки стартуют в ноябре, а в декабре заказы начнут принимать и в России, о чем ранее заявили в местном офисе принадлежащего Dongfeng бренда.

Как и экстерьер, шестиместный салон Voyah Taishan оформлен в новом стиле, который уже примерили седан Passion L и топовый минивэн Dream. Кроссовер получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от Huawei. Руль – как у Voyah Passion L. На центральном тоннеле Taishan расположены две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников, а в его торце есть еще одна сенсорная панель, с помощью которой задние пассажиры смогут управлять различными функциями. Кроме того, в тоннеле наверняка спрятан отсек с подогревом и охлаждением. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

Дополнительные пульты встроены и в подлокотники кресел второго ряда. Сами сиденья имеют не только подогрев, вентиляцию, массажер и откидные подставки для ног, но и искусственный интеллект, что бы это ни значило. Для пассажиров также предусмотрен гигантский «телевизор», он прикреплен к потолку. В арсенале кроссовера еще значится аудиосистема Voyah Sound аж с 32 динамиками, включая отдельную «колонку» поверх передней панели и динамики, встроенные в подголовники сидений.

Voyah Taishan представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В основе модели лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой. Длина новинки равна 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, колесная база – 3120 мм. Кроссовер имеет бензиновый турбомотор 1.5, два электродвигателя и батарею емкостью 65 кВт*ч. Суммарная отдача – 517 л.с. Для Taishan также заявлены пневмоподвеска и «поворотная задняя ось». Наконец, в Китае у SUV есть автопилот Huawei ADS 4.0 Ultra с четырьмя лидарами, один из которых расположен над лобовым стеклом.

Комплектации и цены Voyah Tashan для КНР узнаем после ноябрьской презентации. Ну а прайс-лист нашей версии, очевидно, появится в декабре. Кстати, пусть флагманский кроссовер Voyah и в РФ пока заявлен с китайским именем, однако, как ранее сообщили в российском офисе, экспортное название может оказаться другим. Не исключено, что это будет Titan – по крайней мере, именно это слово значится в адресной строке страницы модели на «поднебесном» сайте марки.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Voyah Voyah Taishan Dongfeng
