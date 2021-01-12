Другой новый Kia Sportage: первые фото серийного кроссовера и подробности

В Сеть выложили снимки преобразившегося паркетника Kia, который предназначен для китайского рынка. У модели изменился не только дизайн – она стала крупнее, плюс ей обещан мощный турбомотор.

Имя Sportage в Поднебесной с 2018 года носит вовсе не тот кросс Kia, который представлен на остальных рынках, включая и Россию. Дело в том, что прежде в Китае присутствовали два поколения Спортэйджа одновременно: модель предыдущей, третьей, генерации и актуальный глобальный паркетник. Так вот «третий» SUV там носил имя Sportage R, на смену ему и пришел новый паркетник, отбросив литеру R в названии, причем он построен на базе предшественника. А модель четвертого поколения для КНР переименовали в KX5 (кстати, этот кросс затем в плане дизайна сильно отдалился от «мирового»). Прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу Kia показала преобразившийся китайский Sportage, получивший приставку Ace. Но то был предсерийный прототип в спортивном исполнении GT Line, теперь же местный минпром «слил» фото стандартного товарного кроссовера. К слову, изменений столько, что марка вполне может позиционировать такой SUV в качестве модели следующего поколения.

Серийный Kia Sportage Ace 1 / 3 Серийный Kia Sportage Ace 2 / 3 Серийный Kia Sportage Ace 3 / 3

Итак, если сравнивать с версией GT Line, то у конвейерного «просто» Sportage Ace иной передний бампер и радиаторная решетка с вертикальными полосками вместо горизонтальных «штрихов». Также у стандартного SUV отсутствуют оранжевые вставки, а надпись с названием модели перенесли в нижнюю часть багажной двери. Кроме того, Sportage Ace получил новую эмблему Kia, ее компания презентовала всего неделю назад: логотип отныне лишен привычного овала, плюс сменился шрифт. Ну а от дореформенного паркетника модель еще отличается фарами и фонарями, причем последние сделаны в стиле свежего Sorento.



Длина Sportage Ace равна 4530 мм, что на 70 мм больше, чем у предшественника. Высота – 1670 или 1700 мм (видимо, зависит от наличия рейлингов) против 1695 мм у прежнего кросса. Ширина и колесная база не изменились – 1850 и 2640 мм соответственно.

Серийный Kia Sportage Ace

Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, внутри появились другие передняя панель и виртуальная «приборка», плюс мультимедийная система с большим тачскрином (у предшественника 8-дюймовый планшет). А еще Sportage Ace обещаны адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Drive Wise (системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и т.д.).



Двигатель в документах сертификационного органа пока обнаружен один – бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 160 л.с., этот мотор обозначен как G4NJ. Дореформенный кроссовер оснащается двигателем с аналогичными объемом и отдачей, но при этом он носит индекс G4NA. Ранее для Sportage Ace также была анонсирована «турбочетверка» 1.5 мощностью 200 л.с., она придет на смену 140-сильному турбомотору 1.4. О коробках все еще ни слова. Прежний Sportage с мотором 2.0 доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», турбированному движку положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Полного привода у китайского Спортэйджа нет, не будет его и у Эйса.

Предсерийный Kia Sportage Ace в версии GT Line и дореформенный китайский Kia Sportage 1 / 5 Предсерийный Kia Sportage Ace в версии GT Line и дореформенный китайский Kia Sportage 2 / 5 Предсерийный Kia Sportage Ace в версии GT Line и дореформенный китайский Kia Sportage 3 / 5 Предсерийный Kia Sportage Ace в версии GT Line и дореформенный китайский Kia Sportage 4 / 5 Предсерийный Kia Sportage Ace в версии GT Line и дореформенный китайский Kia Sportage 5 / 5

В продажу паркетник с новым дизайном поступит в мае текущего года, выпуск наладят на местном заводе СП Kia и Dongfeng, который выпускает предшественника. Скорее всего, кроссовер так и останется китайским эксклюзивом.



Между тем в 2021-м Kia представит и глобальный Sportage нового поколения.