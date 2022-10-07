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Другой Renault Sandero Stepway получил новый мотор и вытеснил из гаммы обычный хэтч

07.10.2022 14 0 0

«Кроссовер» предыдущего поколения теперь доступен не только с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6, но и с литровой «тройкой».

 

В Европе бюджетные седан Logan и хэтчбек Sandero перешли в третье поколение еще два года назад, там их продают под румынским брендом Dacia. А вот в Бразилии до сих пор представлены машины предыдущей генерации – под маркой Renault, причем после последнего рестайлинга они отличаются от глобальных моделей. По данным южноамериканских СМИ, компакты третьего поколения в этом регионе вовсе не появятся: якобы им на смену придет небольшой паркетник. Но пока бюджетники там еще присутствуют, правда, линейку постепенно сокращают. Так, под конец прошлого года «пятидверка» Renault Sandero в Бразилии осталась в единственной версии «под спорт», теперь же убирают и ее: бразильцам хэтчбек будет доступен исключительно в «кроссоверном» исполнении Stepway. При этом кросс-хэтч обрел новый двигатель.

Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Итак, отныне Renault Stepway (именно так зовется местный «кроссовер», без слова Sandero) можно купить с трехцилиндровым атмосферным мотором 1.0 SCe, который традиционно для Бразилии «питается» как бензином (79 л.с.), так и этанолом (82 л.с.). Двигатель комплектуется только пятиступенчатой «механикой». Отметим, эта пара перешла на кросс-хэтч со стандартного бразильского Sandero. Как и прежде, «пятидверка» с «внедорожным» обвесом еще доступна с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 SCe (115 л.с. на бензине и 118 л.с. на этаноле), этот мотор работает в паре с 5МКП или вариатором.

Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 для Бразилии
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Renault Stepway 1.0 представлен лишь в базовой комплектации Zen. В списке оборудования значатся 15-дюймовые колеса, противотуманки, четыре подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и задний парктроник. Кросс-хэтч со старшим мотором 1.6 еще бывает в версии Iconic, она дополнена камерой заднего вида, плюс «пятидверка» с этим движком по умолчанию имеет 16-дюймовые диски.

Renault Stepway 1.0 для Бразилии

За модель с литровой «тройкой» просят примерно 15 000 долларов, Renault Stepway 1.6 стоит от 18 800 долларов. Хэтчбек Renault Sandero без обвеса пока еще есть у бразильских дилеров, цена «оспортивленной» версии S Edition – 16 000 долларов.

Что же касается грядущего паркетника Renault для Южной Америки, то, вероятно, он окажется не таким уж и новым: предполагается, что в качестве SUV там будут позиционировать доработанный «третий» Dacia Sandero Stepway.

Renault Stepway 1.0 для Бразилии

В России Logan и Sandero третьего поколения должны были стартовать в этом году, однако новые машины Renault нам теперь в принципе не светят: компания покинула российский рынок из-за известных событий.

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