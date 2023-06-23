ЕС ввёл новые ограничения на поставки автомобилей в Россию

Евросоюз ввёл очередные ограничения в отношении РФ, они напрямую повлияют на местный автомобильный рынок. Новые запреты входят в состав обнародованного сегодня, 23 июня, одиннадцатого пакета санкций и распространяются на поставки в Россию некоторых категорий транспортных средств, а также ряда комплектующих для автомобилей.

Согласно опубликованному документу, теперь страны ЕС не могут поставлять в РФ новые и подержанные электрокары, гибриды, а также автомобили с бензиновыми двигателями, если их объём превышает 1,9 литра. Под запрет попадают все машины указанных категорий вне зависимости от их рыночной стоимости.

На фото: Mercedes-Benz A-Class

Напомним, в прошлом году Евросоюз наложил запрет на экспорт в РФ так называемых «роскошных автомобилей», под него попали все машины, стоимость которых превышает 50 тыс. евро (согласно текущему курсу, эта сумма эквивалентна примерно 4,6 млн рублей).



В 2022-2023 годах европейские автомобильные бренды и производители компонентов продолжают покидать российский рынок и избавляться от местных активов. Группа Renault оставила за собой возможность обратного выкупа доли в АВТОВАЗе в течение шести лет (один из которых уже прошёл), так как для бренда Россия ранее являлась вторым по объёму рынком после Франции.

Однако другие компании уходят на иных условиях. К примеру, производитель Mercedes-Benz продал все свои активы, включая завод в Подмосковье, открытый совсем недавно, в 2019 году, местному крупному дилеру. Официальной информации о том, какие автомобили это предприятие будет выпускать теперь, пока нет. По слухам, это могут оказаться модели китайского люксового бренда Hongqi.

На фото: BMW X2

Не только ЕС ввели санкции в отношении РФ. Так, в прошлом году Министерство торговли США объявило о запрете на официальные поставки, по сути, всех легковых автомобилей американского производства. Как Kolesa.ru отмечал ранее, это ограничение распространяется даже на те модели, у которых объём бензинового двигателя не превышает 1000 см3, при этом у массовых производителей из Штатов такие машины попросту отсутствуют.



Чуть позже к санкциям присоединилась и Япония: с апреля 2022-го действует эмбарго на поставки в РФ предметов роскоши, к ним относятся в том числе дорогие автомобили. Речь идёт, в частности, о тех моделях, чья стоимость превышает 6 млн иен (эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу), а также о мотоциклах стоимостью более 600 000 иен (около 352 тыс. рублей).