Ещё один заход: «Моторинвест» перезапускает продажи кроссовера Dongfeng 580 в РФ

Семиместный SUV китайской марки предложат только в топовой комплектации, цена будет обнародована ближе к рестарту продаж.

Dongfeng 580 впервые вышел на российский рынок ещё в августе 2019 года, а в июне 2021-го в продаже появилась версия семиместного кроссовера с обновлённым салоном и 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Теперь перезапуск продаж этого SUV в РФ анонсировал нынешний официальный дистрибьютор легковых автомобилей китайской марки Dongfeng – ООО «Моторинвест».

На фото: Dongfeng 580, который готовится к возвращению на российский рынок

Обещанный россиянам кроссовер новинкой не назовёшь: на домашнем рынке модель под именем Fengguang 580 появилась ещё в 2016 году, в 2018 году она пережила обновление, а годом позже появилась версия с прибавкой Pro. Также этот SUV в Китае успел сменить поколение (в 2021 году). Судя по снимкам, которыми сопроводили анонс в «Моторинвесте», в РФ снова привезут семиместный паркетник образца 2018 года.



Габаритная длина трёхрядного кроссовера составляет 4680 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1715 мм, а расстояние между осями равно 2780 мм. Сидения в салоне могут складываться в шести различных комбинациях, что позволяет перевозить даже крупногабаритные грузы. Объём багажного отделения варьируется в диапазоне от 375 до 2215 литров.



Дистрибьютор отметил, что на момент рестарта продаж в РФ Dongfeng 580 будет доступен в единственной комплектации – топовой Luxury. В списке оборудования числятся: парктроники, система камер кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мониторинг давления в шинах, люк с электроприводом, климатическая установка и круиз-контроль.



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Семейный кроссовер получил информационно-развлекательную система с девятидюймовым тачскрином, акустику с шестью динамиками, а также противоугонную систему и встроенный видеорегистратор. Ещё у автомобиля есть антипробуксовочная система (TCS), система стабилизации (ESP/ESC), фронтальные и боковые подушки безопасности, защищающие водителя и переднего пассажира.



На фото: салон семиместного кроссовера Dongfeng 580

Dongfeng 580, который снова начнут продавать в РФ, оснащается бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором SFG15T объёмом 1,5 литра. Его мощность составляет 145 л.с., а максимальный крутящий момент – 220 Нм. В пару предлагается безальтернативная бесступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только передний. Напомним, ранее на российском рынке была доступна версия со 132-сильным бензиновым «атмосферником» SFG18 объёмом 1,8 литра (176 Нм), который работал в комплекте с пятиступенчатой механикой.



Рекомендованная розничная цена Dongfeng 580 будет обнародована ближе к рестарту продаж в РФ. Напомним, в 2021 году за этот семиместный кроссовер с той же «начинкой» просили 1 899 000 рублей, однако нынешний ценник наверняка окажется ощутимо выше.

Напомним, в конце прошлого месяца «Моторинвест» снова вывел на российский рынок пикап Dongfeng DF6, его стартовая стоимость составляет 3 289 000 рублей.