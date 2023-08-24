Пикап Dongfeng DF6: снова на российском рынке, теперь с более высоким ценником

Уже знакомый россиянам грузовик китайской марки предлагается в трёх версиях, за стартовый вариант придётся заплатить не менее 3 289 000 рублей.

Dongfeng DF6 – это полноприводный рамный пикап, являющийся близнецом Nissan Navara актуального поколения (у Dongfeng и Nissan есть совместное предприятие). В Китае модель продаётся под другим именем – Rich 6. Этот грузовик уже выходил на российский рынок в мае 2022 года, причём в единственном исполнении; позже поставки прекратились. Пару недель назад компания «Моторинвест» (нынешний официальный дистрибьютор продукции бренда) официально анонсировала возвращение пикапа на российский рынок, а теперь объявлен старт продаж.

На фото: пикап Dongfeng DF6

В РФ поставляются только Dongfeng DF6 с четырёхдверной кабиной. Салон – двухрядный, рассчитанный на четырёх седоков. Кресла пикапа отделаны экокожей (передние – с подогревом). У средней и топовой версий оснащение включает в себя информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 7 и 9 дюймов соответственно, а также климат-контроль, тогда как для базового варианта предусмотрены радиоприёмник и кондиционер.



Ещё все привезённые в Россию пикапы Dongfeng DF6 снабдили передними подушками безопасности, задним парктроником, электронной системой стабилизации, антипротивобуксовочной системой, а также антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий. Комплекс камер кругового обзора предусмотрен только для самой «богатой» версии пикапа.



Длина пикапа равна 5310 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1810 мм, а габариты грузового отсека – 1520 х 1520 х 475 мм (вмещает и европалеты). Дорожный просвет у Dongfeng DF6 составляет 220 мм. Напомним, его допустимая полная масса равна 2499 кг, поэтому на этот пикап не распространяются ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны.



Грузовик получил систему полного привода, которая выполнена по схеме Part Time: у него жёстко подключаемая передняя ось и понижающая передача в раздаточной коробке; переключаться между режимами позволяет селектор, расположенный на передней панели. Передняя подвеска Dongfeng DF6 на двойных поперечных рычагах, а задняя – зависимая рессорная.



В гамме двигателей пара турбодизелей, в роли базового выступает 136-сильный вариант ZD25T5 объёмом 2,5 литра, его максимальный крутящий момент равен 305 Нм. Версиям побогаче положен 163-сильный вариант М9Т-60А объёмом 2,3 литра (380 Нм). Они работают в паре с пяти- и шестискоростными механическими коробками передач, а также с восьмиступенчатым автоматом.



На фото: салон пикапа Dongfeng DF6

Компания «Моторинвест» назвала цены Dongfeng DF6: пикап в стартовом исполнении Comfort обойдётся россиянам минимум в 3 289 000 рублей, рекомендованная розничная стоимость средней комплектации Premium равна 3 449 000 рублей, а топового варианта Luxury – 3 749 000 рублей. Напомним, когда модель вышла на рынок в прошлый раз, её ценник был заметно скромнее – 2 790 000 рублей. Стоит отметить, что за прошедшее время на авторынок РФ оказали влияние, в частности, ослабевший рубль и повышение ставок утильсбора.



Стоит отметить, что нынешняя цена «вписывается» в сегмент китайских грузовиков в РФ. К примеру, Great Wall Poer KingKong с 2,0-литровым 150-сильным дизелем и МКП стоит в РФ не меньше 3 199 000 рублей, цена GWM Poer с автоматом стартует с отметки 3 599 000 рублей, а покупка «бизнес-пикапа» Changan Hunter Plus с бензиновым 2,0-литровым двигателем и АКП обойдётся в 3 429 900 рублей.

