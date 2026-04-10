Коммерческий транспорт ×

Европейский кроссовер Ford Explorer превратили в фургон

10.04.2026 324 0 0
Европейский кроссовер Ford Explorer превратили в фургон

Стоимость такого вэна в Великобритании уже известна – здесь за него просят 40 263 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 4,2 млн рублей по текущему курсу).

Адресованный европейцам полностью электрический паркетник Ford Explorer был представлен в марте 2023 года, а на рынок вышел в конце первого квартала 2024-го. Эта модель является техническим клоном компактного немецкого кроссовера Volkswagen ID.4 и не имеет ничего общего – исключая название – с глобальным Explorer. Как ранее сообщал Kolesa.ru, в начале 2026 года порция обновок досталась базовой версии европейского SUV.

На фото: Ford Explorer Van

Теперь в компании показали официальную «переделку»: британцы превратили «зелёный» кроссовер Explorer в фургон, проектом занималась команда Ford Dagenham Conversion Centre, расположенном, соответственно, в Дагенеме (кстати, фордовский автозавод появился в этом городе ещё в 1931 году).

Ford Explorer Van получил опционально доступные багажник на крыше и 19-дюймовые стальные колёсные диски чёрного цвета с контрастными элементами на колёсных гайках, обутые во «всепогодные» шины. А для коммерческой версии, работающей в особых условиях, предусмотрены ещё желтые световые панели на крыше.

Внутри изменений больше: передние кресла отделены от остальной части салона с помощью перегородки с решётчатым окном. Помимо этого, сформирован специальный настил в качестве ровного пола, предусмотрены регулируемые перегородки и крючки, которые позволяют надёжнее разместить и закрепить перевозимые вещи в грузовом отсеке.

Объём грузового отделения у Ford Explorer Van составляет 1235 литров, а максимальная полезная нагрузка – 650 кг. Для фургона предлагаются ещё дополнения в виде отдельного бокового отсека, сетки для заднего стекла, чехлы для сидений из износостойкого материала, а также практичные резиновые напольные коврики.

Такой электромобиль снабдили адаптивным круиз-контролем, функцией мониторинга слепых зон и камерой заднего вида. Кроме того, предусмотрен встроенный планировщик маршрутов, который умеет находить наиболее эффективные маршруты, а при необходимости может ещё отображать удобные остановки для подзарядки в режиме реального времени.

Ford Explorer Van предлагается с двумя вариантами «начинки». Базовой является заднеприводная версия с единственным 286-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 545 Нм), буксировать может до 1000 кг. Доступна и полноприводная модификация мощностью 340 л.с. (679 Нм), которая способна буксировать до 1200 кг. Максимальный запас хода у стартового варианта составляет 602 км при расчёте по циклу WLTP.

В Великобритании за фургон на базе электрического кроссовера Ford Explorer просят не менее 40 263 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4,2 млн рублей по текущему курсу. Напомним, ранее британцы превратили в фургоны в том числе Volvo EX30, Skoda Enyaq и Toyota Land Cruiser Prado.

кроссовер Великобритания авторынок коммерческий транспорт Ford Ford Explorer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Новые комментарии
Change privacy settings