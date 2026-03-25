Volvo EX30 Cargo: компактный паркетник превратили в фургон

Марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представила компактный паркетник, которому присвоили индекс EX30, летом 2023 года. Изначально производство этой модели с полностью «зелёной» техникой было налажено только в Китае, но весной 2025-го выпуск машин стартовал на заводе в Бельгии. Недавно стало известно о том, что модель покидает США (судя по всему, из-за повышенных пошлин на импорт), однако паркетник остаётся на других рынках, в том числе в Канаде и Мексике.

Также модель присутствует на британском рынке, причём здесь у неё теперь есть особенные «коммерческие» модификации. Речь идёт о Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo – фургончиках, созданных на базе двух модификаций компактного кроссовера. Стоит отметить, что у дилеров марки варианты с «фамилией» Cargo не найти, они доступны только через бизнес-каналы продаж автопарка Volvo в Великобритании.

Список отличий Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo от стандартных аналогичных версий вполне очевиден: в них отсутствует задний диван, его место занимает продолжающийся грузовой отсек с плоским полом. Чтобы увеличить пространство для багажа, модели изменили дверные карты и обшивку салона в зоне второго ряда сидений.

В результате объём грузового пространства у «коммерческих» Volvo EX30 увеличился с 318 до 1000 литров. Разработчики подсчитали, что фургоны способны перевозить до 390 кг. Как рассказали в британском офисе Volvo, варианты с прибавкой Cargo получили тонировку задних стёкол, которая позволяет скрыть содержимое грузового отсека от посторонних глаз. Кроме того, у таких машин задние двери открываются шире, чем у обычных паркетников, а для удобного размещения небольших предметов предусмотрены различные крепления.

Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo будут доступны с тремя вариантами «начинки». В качестве базового предлагается 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Средней версии – тоже с задним приводом – положен 272-сильный электродвигатель. Топ-версия предлагается с полным приводом и, соответственно, с двухмоторной силовой установкой, её совокупная максимальная отдача составляет 428 л.с.

В британском представительстве Volvo отметили, что стартовая цена Volvo EX30 Cargo (пока что речь идёт о варианте с 272-сильным электромотором) на сегодняшний день составляет 36 010 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,91 млн рублей по текущему курсу. Отметим, стоимость обычного Volvo EX30 в Великобритании стартует с отметки 33 060 фунтов стерлингов (около 3,58 млн рублей), а за EX30 Cross Country здесь просят не менее 41 260 фунтов стерлингов (около 4,47 млн рублей).

Стоит отметить, что это не первый подобный проект для британцев: к примеру, в июне 2025 года она презентовали фургон, созданный на базе актуального Toyota Land Cruiser Prado, а месяцем позже дебютировал фургон на базе кроссовера Skoda Enyaq.