Коммерческий транспорт ×

Volvo EX30 Cargo: компактный паркетник превратили в фургон

25.03.2026 145 0 1
Объём грузового пространства у такой модификации кроссовера шведской марки вырос с 318 до 1000 литров.

Марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представила компактный паркетник, которому присвоили индекс EX30, летом 2023 года. Изначально производство этой модели с полностью «зелёной» техникой было налажено только в Китае, но весной 2025-го выпуск машин стартовал на заводе в Бельгии. Недавно стало известно о том, что модель покидает США (судя по всему, из-за повышенных пошлин на импорт), однако паркетник остаётся на других рынках, в том числе в Канаде и Мексике.

На фото: Volvo EX30 Cargo

Также модель присутствует на британском рынке, причём здесь у неё теперь есть особенные «коммерческие» модификации. Речь идёт о Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo – фургончиках, созданных на базе двух модификаций компактного кроссовера. Стоит отметить, что у дилеров марки варианты с «фамилией» Cargo не найти, они доступны только через бизнес-каналы продаж автопарка Volvo в Великобритании.

Список отличий Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo от стандартных аналогичных версий вполне очевиден: в них отсутствует задний диван, его место занимает продолжающийся грузовой отсек с плоским полом. Чтобы увеличить пространство для багажа, модели изменили дверные карты и обшивку салона в зоне второго ряда сидений.

В результате объём грузового пространства у «коммерческих» Volvo EX30 увеличился с 318 до 1000 литров. Разработчики подсчитали, что фургоны способны перевозить до 390 кг. Как рассказали в британском офисе Volvo, варианты с прибавкой Cargo получили тонировку задних стёкол, которая позволяет скрыть содержимое грузового отсека от посторонних глаз. Кроме того, у таких машин задние двери открываются шире, чем у обычных паркетников, а для удобного размещения небольших предметов предусмотрены различные крепления.

Volvo EX30 Cargo и EX30 Cross Country Cargo будут доступны с тремя вариантами «начинки». В качестве базового предлагается 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Средней версии – тоже с задним приводом – положен 272-сильный электродвигатель. Топ-версия предлагается с полным приводом и, соответственно, с двухмоторной силовой установкой, её совокупная максимальная отдача составляет 428 л.с.

В британском представительстве Volvo отметили, что стартовая цена Volvo EX30 Cargo (пока что речь идёт о варианте с 272-сильным электромотором) на сегодняшний день составляет 36 010 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,91 млн рублей по текущему курсу. Отметим, стоимость обычного Volvo EX30 в Великобритании стартует с отметки 33 060 фунтов стерлингов (около 3,58 млн рублей), а за EX30 Cross Country здесь просят не менее 41 260 фунтов стерлингов (около 4,47 млн рублей).

Стоит отметить, что это не первый подобный проект для британцев: к примеру, в июне 2025 года она презентовали фургон, созданный на базе актуального Toyota Land Cruiser Prado, а месяцем позже дебютировал фургон на базе кроссовера Skoda Enyaq.

фургон кроссовер Великобритания коммерческий транспорт Volvo Volvo EX30
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: очень надёжная ходовая часть и редкие, но безумно дорогие V6 В первой части публикации о купе Audi A5 второго поколения мы рассказали о том, что кузов этой пока ещё не старой машины обычно сохраняется хорошо, салон может выглядеть отлично при большом... 394 0 1 25.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 1153 47 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1461 1 0 21.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47803 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18641 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9012 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
47 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
16 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
Новые комментарии
Change privacy settings