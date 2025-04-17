Флагманский седан Volvo S90 обновлён в духе родственных кроссоверов

Volvo S90 выпускается с 2016 года, причём с 2017 года его производит только китайский завод Volvo в городе Дацин, откуда седан поставляется на другие рынки. В самом Китае продаётся только удлинённый Volvo S90, его колёсная база по сравнению с глобальным седаном увеличена с 2941 до 3061 мм. Первое комплексное обновление Volvo S90 пережил 2020 году вместе с родственным универсалом Volvo V90, который производится на головном заводе Volvo в шведском Гётеборге.
Второе обновление Volvo S90 представлено в отрыве от универсала V90, судьбу которого шведская компания пока официально не прояснила — известно только, что новых моделей в таком кузове не будет, а вот будет ли обновлён нынешний V90, на данный момент неизвестно. Второе обновление для Volvo S90, как и для соплатформенных кроссоверов Volvo XC90 и Volvo XC60, стало в известной степени вынужденным, так как изначально предполагалось, что примерно в середине текущего десятилетия они будут заменены полностью электрическими преемниками, но из-за начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили руководство Volvo Cars решило продлить жизненный цикл моделей на платформе SPA.
Большой кроссовер Volvo XC90 пережил второй рестайлинг осенью прошлого года, среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 обновился в феврале этого года, а сегодня представлен обновлённый Volvo S90 — на китайский рынок он выйдет ближайшем летом, позже начнутся поставки на другие рынки, но пока неясно, на какие именно. Из-за развязанной Дональдом Трампом тарифной войны Volvo S90 уже не поставляется в США, а в Европе Volvo, скорее всего, попытается заменить S90 дебютировавшим в марте большим электрическим лифтбеком Volvo ES90 на платформе SPA2.
После второго рестайлинга Volvo S90 получил новые, более лаконичные на вид бамперы, косую радиаторную решётку, зауженные фары с более чётко очерченным молотами Тора дневных ходовых огней, новые задние фонари также приобрели форму молотов Тора, задний номерной знак переместился с бампера на крышку багажника, боковины лишились молдингов. Вдобавок обновлены палитра цветов кузова и дизайн колёсных дисков.
Главное новшество в салоне — это «парящий» 11,2-дюймовый мультимедийный экран вместо прежнего 9-дюймового, который был интегрирован в переднюю панель. Графика приборного 12,3-дюймового экрана также обновлена. Шумоизоляция салона стала лучше, отделочные материалы стали более экологичными. Топовую аудиосистему по-прежнему поставляет Bowers & Wilkins.
Технические характеристики обновлённого Volvo S90 пока не обнародованы, известно лишь, что полноприводная plug-in гибридная версия сможет проехать на одной зарядке 80 км по циклу WLTP без включения ДВС. Сохранится в гамме и базовая переднеприводная мягкогибридная версия с бензиновым 2,0-литровым турбомотором — на дореформенном седане в версии B5 он выдаёт 250 л.с. Максимальная совокупная мощность plug-in гибридной силовой установки, скорее всего, составит 455 л.с., как у родственных Volvo XC90 и Volvo XC60. В стандартное оснащение обновлённого Volvo S90 войдёт доработанная адаптивная подвеска — обещана улучшенная плавность хода.
Добавим, что в Китае марка Volvo в целом и седан S90 в частности сейчас сдают позиции, так как не выдерживают ценовую конкуренцию с более молодыми и технически продвинутыми аналогами от местных брендов. В первом квартале текущего года продажи Volvo S90 в Китае, по данным CAAM, составили 5310 шт., что на 40,6% меньше продаж в январе-марте 2024 года. Дореформенный Volvo S90 стоит в Китае от 406 900 юаней (4,59 млн рублей в переводе по текущему курсу), но живые машины дилеры продают со скидкой порядка 30%.
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