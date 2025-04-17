Флагманский седан Volvo S90 обновлён в духе родственных кроссоверов

Немолодой седан Volvo S90 на «углеводородной» платформе SPA пережил уже второе комплексное обновление за свою историю, оно позволит ему продержаться в строю ещё несколько лет, так как модели с ДВС по-прежнему востребованы на многих рынках.

Volvo S90 выпускается с 2016 года, причём с 2017 года его производит только китайский завод Volvo в городе Дацин, откуда седан поставляется на другие рынки. В самом Китае продаётся только удлинённый Volvo S90, его колёсная база по сравнению с глобальным седаном увеличена с 2941 до 3061 мм. Первое комплексное обновление Volvo S90 пережил 2020 году вместе с родственным универсалом Volvo V90, который производится на головном заводе Volvo в шведском Гётеборге.

Второе обновление Volvo S90 представлено в отрыве от универсала V90, судьбу которого шведская компания пока официально не прояснила — известно только, что новых моделей в таком кузове не будет, а вот будет ли обновлён нынешний V90, на данный момент неизвестно. Второе обновление для Volvo S90, как и для соплатформенных кроссоверов Volvo XC90 и Volvo XC60, стало в известной степени вынужденным, так как изначально предполагалось, что примерно в середине текущего десятилетия они будут заменены полностью электрическими преемниками, но из-за начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили руководство Volvo Cars решило продлить жизненный цикл моделей на платформе SPA.

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Большой кроссовер Volvo XC90 пережил второй рестайлинг осенью прошлого года, среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 обновился в феврале этого года, а сегодня представлен обновлённый Volvo S90 — на китайский рынок он выйдет ближайшем летом, позже начнутся поставки на другие рынки, но пока неясно, на какие именно. Из-за развязанной Дональдом Трампом тарифной войны Volvo S90 уже не поставляется в США, а в Европе Volvo, скорее всего, попытается заменить S90 дебютировавшим в марте большим электрическим лифтбеком Volvo ES90 на платформе SPA2.

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После второго рестайлинга Volvo S90 получил новые, более лаконичные на вид бамперы, косую радиаторную решётку, зауженные фары с более чётко очерченным молотами Тора дневных ходовых огней, новые задние фонари также приобрели форму молотов Тора, задний номерной знак переместился с бампера на крышку багажника, боковины лишились молдингов. Вдобавок обновлены палитра цветов кузова и дизайн колёсных дисков.

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Главное новшество в салоне — это «парящий» 11,2-дюймовый мультимедийный экран вместо прежнего 9-дюймового, который был интегрирован в переднюю панель. Графика приборного 12,3-дюймового экрана также обновлена. Шумоизоляция салона стала лучше, отделочные материалы стали более экологичными. Топовую аудиосистему по-прежнему поставляет Bowers & Wilkins.

Технические характеристики обновлённого Volvo S90 пока не обнародованы, известно лишь, что полноприводная plug-in гибридная версия сможет проехать на одной зарядке 80 км по циклу WLTP без включения ДВС. Сохранится в гамме и базовая переднеприводная мягкогибридная версия с бензиновым 2,0-литровым турбомотором — на дореформенном седане в версии B5 он выдаёт 250 л.с. Максимальная совокупная мощность plug-in гибридной силовой установки, скорее всего, составит 455 л.с., как у родственных Volvo XC90 и Volvo XC60. В стандартное оснащение обновлённого Volvo S90 войдёт доработанная адаптивная подвеска — обещана улучшенная плавность хода.

Добавим, что в Китае марка Volvo в целом и седан S90 в частности сейчас сдают позиции, так как не выдерживают ценовую конкуренцию с более молодыми и технически продвинутыми аналогами от местных брендов. В первом квартале текущего года продажи Volvo S90 в Китае, по данным CAAM, составили 5310 шт., что на 40,6% меньше продаж в январе-марте 2024 года. Дореформенный Volvo S90 стоит в Китае от 406 900 юаней (4,59 млн рублей в переводе по текущему курсу), но живые машины дилеры продают со скидкой порядка 30%.