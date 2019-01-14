Ford Explorer: 400-сильная версия и гибрид. Но даже стандартный SUV может не доехать до РФ

Ford Explorer: 400-сильная версия и гибрид. Но даже стандартный SUV может не доехать до РФ

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На Детройтском автосалоне состоялась мировая премьера еще двух модификаций кроссовера Explorer нового поколения. Судьба модели в России, впрочем, как и марки в целом, пока под вопросом.
 

Стандартный кроссовер Explorer шестой генерации дебютировал на специальном мероприятии Ford в Детройте на прошлой неделе. Напомним, модель сменила переднеприводную платформу D4 с поперечным расположением мотора на новую «тележку» CD6 с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на задние колеса (на платформе CD6 также базируется новый Lincoln Aviator). А сегодня, уже в рамках Детройтского автосалона, фордовцы представили гибридную версию вседорожника и «заряженный» Explorer ST.

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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST

«Горячий» вариант подготовлен спортивным подразделением Ford Performance. Внешне от прочих модификаций кроссовер Explorer ST отличается бамперами, черной радиаторной решеткой с рисунком в виде ячеек, черными же 21-дюймовыми дисками оригинального дизайна, наличием красных тормозных суппортов. На капоте появилась надпись с названием модели. В салоне – другие кресла, виртуальная «приборка» входит в список стандартного оборудования. А вот мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,1 дюйма «заряженному» вседорожнику не досталась – по центру красуется более компактный планшет.

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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST

Двигатель тот же, что и у стандартного Explorer-2020 – битурбированный V6 3.0 EcoBoost, но отдачу мотора увеличили с 370 до 405 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 515 до 563 Нм. Как и обычный кросс, Explorer ST укомплектован десятиступенчатым «автоматом», привод у «горячей» версии – только полный. Максимальная скорость составляет 230 км/ч, время разгона до «сотни» в компании не раскрыли. Еще у Ford Explorer ST перенастроили подвеску и рулевое управление, плюс для модели предусмотрены «более эффективные» тормоза.

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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST
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Ford Explorer ST

О гибриде информации меньше. Дизайн такой версии менять не стали, единственное отличие от стандартной модели – шильдик Hybrid, расположенный на багажной двери. В состав установки гибридного Ford Explorer вошли «атмосферник» V6 3.3, электромотор и 10АКП, литий-ионную батарею разместили под креслами второго ряда. Совокупная отдача Explorer Hybrid – 323 л.с. Гибридный кроссовер будет доступен как с задним, так и с полным приводом: в первом случае запас хода превысит 805 километров, данных о «дальнобойности» полноприводного автомобиля пока нет.

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Ford Explorer Hybrid
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Ford Explorer Hybrid
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Ford Explorer Hybrid
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Ford Explorer Hybrid

В Штатах продажи гибрида и ST-версии стартуют летом одновременно со стандартным новым Explorer. А вот в России перспективы модели туманны. Так, на прошлой неделе было объявлено о том, что деятельность СП Ford Sollers будет пересмотрена. Все подробности фордовцы обещали огласить во втором квартале 2019-го, однако, по неофициальным данным, решение уже принято: заводы во Всеволожске и Набережных Челнах якобы будут закрыты, а в Елабуге (там сегодня производят нынешний Explorer) сосредоточатся на выпуске коммерческой линейки Transit. Импортный Explorer в РФ вряд ли будет конкурентоспособен, так что мы можем и вовсе не увидеть кроссовер нового поколения. Как, впрочем, и остальные «легковушки» Ford.

 

Авторынок Детройт Новинки американские автомобили гибридные кроссоверы кроссоверы Explorer Ford
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