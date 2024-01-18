Ford представил прообраз «заряженного» пикапа F-150 Lightning

Американская марка Ford начала выпуск пикапов F-Series ещё в 1948 году, а исполнение F-150 у модели появилось в 1975-м. Полноразмерный грузовик актуальной четырнадцатой генерации был представлен в 2020 году, а в сентябре 2023 года он был обновлён: рестайлинговая версия была представлена на автосалоне в Детройте. У нынешнего пикапа есть и полностью электрическая версия, которая получила собственное название – F-150 Lightning; этот вариант дебютировал в мае 2021 года.

На фото: концепт Ford F-150 Lightning Switchgear

На сегодняшний день у «обычного» Ford F-150 имеется топовый вариант с прибавкой Raptor к названию, а у полностью «зелёного» грузовика подобного варианта нет. Однако в дальнейшем это может измениться: производитель представил концепт Ford F-150 Lightning Switchgear, который впоследствии может лечь в основу «заряженного» пикапа с полностью электрической «начинкой».



Шоу-кар был создан подразделениями Ford Performance и RTR Vehicles, он получил кузов, созданный из углеродных композитных материалов. Модель снабдили обвесом по периметру кузова, включая массивные накладки на колёсные арки. Кроме того, такой концептуальный пикап получил иначе оформленную нижнюю часть переднего бампера с объёмным воздухозаборником.



Ещё другие передний и задний бамперы помогли улучшить углы въезда и съезда «электропикапа». У Ford F-150 Lightning Switchgear есть большой спойлер на задней части кабины, а также концепт получил 18-дюймовые колёсные диски, которые обули во внедорожные шины Nitto Ridge Grappler размером 37 дюймов. Дорожный просвет такого пикапа подрос до 343 мм спереди и 279 мм сзади.



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Салон шоу-кара с приставкой Switchgear снабдили пятью сидениями Recaro Sportster ORV с шеститочечными ремнями безопасности. Ещё модель получила переднюю панель, которая была оформлена в соответствии со стилем концепта. Кроме того, у модели имеется заметный рычаг ручного стояночного тормоза и внушительная горизонтальная перекладина между передним и задним рядами кресел.



На фото: салон концепта Ford F-150 Lightning Switchgear

Концептуальный пикап получил амортизаторы Fox 3.0 спереди и сзади, изготовленную на заказ подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и независимой «многорычажкой» со стабилизатором поперечной устойчивости сзади.



Несмотря на все изменения, техника у концепта Ford F-150 Lightning Switchgear стандартная. Такой грузовик оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 588 л.с., а максимальный крутящий момент – 1050 Нм. В состав системы также входит тяговая батарея ёмкостью 131 кВт*ч. «Обычному» пикапу с такой «начинкой» на разгон с места почти до «сотни» (до 96 км/ч) требуется менее четырёх секунд.



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Известно, что публичная премьера шоу-кара пройдёт на следующей неделе, 25 января, в рамках гонки King of the Hammers. Судя по всему, концепт с приставкой Switchgear до серии не доберётся, однако в дальнейшем у Ford F-150 Lightning всё же может появиться новая топовая версия с улучшенными техническими характеристиками.

