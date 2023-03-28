Ford Ranger получил пару внедорожных версий в Европе: Tremor и Wildtrak X

Американская марка Ford представила Ranger третьей генерации в конце ноября 2021 года. Напомним, пикап был создан в рамках партнёрского соглашения с концерном Volkswagen (он является «близнецом» нового VW Amarok). Ranger быстро начал «обрастать» версиями: к примеру, в феврале 2022-го появился «заряженный» вариант с приставкой Raptor к названию, а в конце ноября производитель показал топовое исполнение Platinum. Теперь на европейском рынке стали доступны две «внедорожные» спецверсии – Ford Ranger Tremor и Wildtrak X.

На фото: Ford Ranger Tremor

По словам главы Ford Pro Ханса Шепа, новые исполнения пикапа унаследовали элементы «внедорожной ДНК» от Ranger Raptor. По его словам, серии Wildtrak X и Tremor были «созданы по тому же рецепту», однако у них есть отличия как на визуальном уровне, так и на техническом.



В основе Ford Ranger Tremor лежит комплектация XLT. «На глаз» его можно отличить по чёрным молдингам, расширенным колёсным аркам, алюминиевым подножкам чёрного цвета, аналогичным дополнительным перекладинам в грузовом отсеке, подчёркнутым буксировочным проушинам, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера, а также серым элементам декора. Есть практичное изменение и в салоне спецверсии: сиденья отделаны водонепроницаемым и легко моющимся винилом; из этого же материала созданы напольные коврики.



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Ford Ranger Wildtrak X представляет собой «внедорожный апгрейд» исполнения Wildtrak. Визуально его можно отличить за счёт более объёмной решётке радиатора с рисунком в виде крупных ячеек, накладок на колёсные арки, заднего бампера в чёрном цвете Ashphalt, затемнённым эмблемам Ford и чёрным 17-дюймовым легкосплавным дискам, которые обуты во внедорожные шины с контрастными белыми надписями.



На фото: Ford Ranger Wildtrak X 1 / 2 На фото: Ford Ranger Wildtrak X 2 / 2

Обе спецверсии получили ряд технических усовершенствований и модифицированное шасси. Колея у них шире на 30 мм, а дорожный просвет больше на 26 мм по сравнению со стандартным Ranger. Автомобили снабдили усиленными амортизаторами Bilstein, усиленным гидроусилителем руля, а также новой системой помощи при поворотах (позволяет уменьшать радиус поворота Ranger до 25%). Помимо этого Wildtrak X и Tremor имеют систему круиз-контроля на низких скоростях Trail Control (она дебютировала на Ranger Raptor).



На фото: салон Ford Ranger Wildtrak X 1 / 2 На фото: салон Ford Ranger Wildtrak X 2 / 2

Обе спецверсии оснащаются 2,0-литровым дизельным битурбомотором EcoBlue, его отдача составляет 205 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Он работает в паре только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только полный.



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Приём заказов на новые версии Ford Ranger европейские дилеры начнут принимать в текущем месяце, а «живые» продажи «внедорожных» исполнений стартуют в августе. В компании отметили, что пикап показал отличные результаты в регионе в прошлом году: его доля в сегменте на старосветском рынке составила 44,9%.

