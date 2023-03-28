Европа ×
  • Ford Ranger получил пару внедорожных версий в Европе: Tremor и Wildtrak X

Ford Ranger получил пару внедорожных версий в Европе: Tremor и Wildtrak X

28.03.2023 148 0 0

У таких пикапов есть свои особенности внешности, модифицированное шасси и ряд технических усовершенствований.

Американская марка Ford представила Ranger третьей генерации в конце ноября 2021 года. Напомним, пикап был создан в рамках партнёрского соглашения с концерном Volkswagen (он является «близнецом» нового VW Amarok). Ranger быстро начал «обрастать» версиями: к примеру, в феврале 2022-го появился «заряженный» вариант с приставкой Raptor к названию, а в конце ноября производитель показал топовое исполнение Platinum. Теперь на европейском рынке стали доступны две «внедорожные» спецверсии – Ford Ranger Tremor и Wildtrak X.

На фото: Ford Ranger Tremor

По словам главы Ford Pro Ханса Шепа, новые исполнения пикапа унаследовали элементы «внедорожной ДНК» от Ranger Raptor. По его словам, серии Wildtrak X и Tremor были «созданы по тому же рецепту», однако у них есть отличия как на визуальном уровне, так и на техническом.

В основе Ford Ranger Tremor лежит комплектация XLT. «На глаз» его можно отличить по чёрным молдингам, расширенным колёсным аркам, алюминиевым подножкам чёрного цвета, аналогичным дополнительным перекладинам в грузовом отсеке, подчёркнутым буксировочным проушинам, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера, а также серым элементам декора. Есть практичное изменение и в салоне спецверсии: сиденья отделаны водонепроницаемым и легко моющимся винилом; из этого же материала созданы напольные коврики.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Ford Ranger Wildtrak X представляет собой «внедорожный апгрейд» исполнения Wildtrak. Визуально его можно отличить за счёт более объёмной решётке радиатора с рисунком в виде крупных ячеек, накладок на колёсные арки, заднего бампера в чёрном цвете Ashphalt, затемнённым эмблемам Ford и чёрным 17-дюймовым легкосплавным дискам, которые обуты во внедорожные шины с контрастными белыми надписями.

На фото: Ford Ranger Wildtrak X
1 / 2
На фото: Ford Ranger Wildtrak X
2 / 2

Обе спецверсии получили ряд технических усовершенствований и модифицированное шасси. Колея у них шире на 30 мм, а дорожный просвет больше на 26 мм по сравнению со стандартным Ranger. Автомобили снабдили усиленными амортизаторами Bilstein, усиленным гидроусилителем руля, а также новой системой помощи при поворотах (позволяет уменьшать радиус поворота Ranger до 25%). Помимо этого Wildtrak X и Tremor имеют систему круиз-контроля на низких скоростях Trail Control (она дебютировала на Ranger Raptor).

На фото: салон Ford Ranger Wildtrak X
1 / 2
На фото: салон Ford Ranger Wildtrak X
2 / 2

Обе спецверсии оснащаются 2,0-литровым дизельным битурбомотором EcoBlue, его отдача составляет 205 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Он работает в паре только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только полный.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Приём заказов на новые версии Ford Ranger европейские дилеры начнут принимать в текущем месяце, а «живые» продажи «внедорожных» исполнений стартуют в августе. В компании отметили, что пикап показал отличные результаты в регионе в прошлом году: его доля в сегменте на старосветском рынке составила 44,9%.

пикап авторынок новинки Европа Ford Ford Ranger

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Почему нельзя заранее поворачивать колеса стоящей машины, ожидая начала маневра Мы периодически рассказываем о важных и полезных водительских приемах и навыках, которые не прописаны в ПДД и не всегда упоминаются в автошколах: например, об условных сигналах на дороге, о... 358 1 1 27.03.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Acura MDX III Она имиджевая, но без лишних понтов. Она динамичная, но не жрёт вёдрами бензин (по крайней мере, на трассе). Она большая и просторная, но не похожа при этом на здоровенный башмак. Её можно н... 2112 1 3 26.03.2023
Статьи / История Универсал Porsche, Golf на V8 и Kadett плюс Corvette: вспоминаем самые яркие проекты Artz Design Если вы вдруг где-то увидите Volkswagen Golf первого поколения, который словно раздался во всех направлениях в полтора раза, не спешите протирать глаза и искать свой карманный алкотестер. Эт... 1349 0 3 25.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13682 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 12371 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 12248 3 2 11.11.2022
Change privacy settings