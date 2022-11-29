Ford Ranger обзавёлся топ-версией Platinum: стандартная техника и более дорогой салон

Новое исполнение американского пикапа окажется глобальным: в Европе, а также на австралийском рынке модель появится в конце весны следующего года.

Компания Ford представила Ranger третьей генерации в конце ноября 2021 года. Этот пикап был создан в рамках партнёрского соглашения с немецким концерном Volkswagen и является «близнецом» нового VW Amarok. В феврале текущего года появилась «заряженная» версия Ranger, которая получила приставку Raptor к названию. Теперь производитель презентовал новое топовое исполнение грузовика – Platinum.

На фото: Ford Ranger Platinum

В компании презентовали новую версию пикапа как «наиболее роскошный Ranger из когда-либо созданных». У варианта Platinum стандартная «начинка», слегка изменённая внешность и более дорогой салон с расширенным списком оборудования. Отметим, исполнения с таким же названием есть и у других моделей бренда, в том числе у представленного минувшей весной внедорожника Everest, созданного на базе нового Ranger.



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Новый вариант среднеразмерного пикапа получил ряд декоративных деталей, которые отличают его внешность от экстерьера «обычного» Ford Ranger. В частности, новинка получила хромированные элементы, украсившие кузов, а также другую решётку радиатора с рисунком в виде сравнительно редких горизонтальных коротких штрихов. В стандартное оснащение автомобиля входят матричные фары. Профиль украсили 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски иного дизайна.



У Ford Ranger Platinum кабина может быть только двухрядной. Кресла отделаны перфорированной и стеганой кожей, они имеют 10-позиционную электрорегулировку, а также функции подогрева и охлаждения. Ещё интерьер получил иную подсветку салона, элементы декора из кленового дерева, а также акустическую систему с восемью динамиками.



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В салоне имеется стандартная 12,4-дюймовая виртуальная «приборка», а также вертикальный планшет информационно-развлекательной системы Sync4 (у этого тачскрина диагональ равна 12 дюймам), при этом мультимедиа умеет обновляться «по воздуху», кроме того, к автомобилю можно подключаться удалённо с помощью смартфона. В списке оборудования числятся камеры кругового обзора.



На фото: салон Ford Ranger Platinum 1 / 4 На фото: салон Ford Ranger Platinum 2 / 4 На фото: салон Ford Ranger Platinum 3 / 4 На фото: салон Ford Ranger Platinum 4 / 4

Топовая версия Ford Ranger оснащается 3,0-литровым турбодизелем V6, отдача которого составляет 250 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Он работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. Максимальная грузоподъёмность этого пикапа составляет 3,5 тонны.



Новое исполнение пикапа будет глобальным: в Европе, а также на австралийском рынке Ford Ranger Platinum появится в продаже в конце весны следующего года. Так, к примеру, на британском рынке стоимость грузовика в топовом исполнении начинается с 44 400 фунтов стерлингов.